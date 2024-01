Value8 verkoopt belang in Funds Solutions Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Value8

(ABM FN-Dow Jones) Value8 heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van Funds Solutions aan Atoz Services. Dit maakte de investeringsmaatschappij maandagochtend bekend. De verkoop vindt volgens Value8 plaats boven de boekwaarde en zal vanuit Value8-perspectief een klein positief effect hebben op de intrinsieke waarde per aandeel. Het in Luxemburg gevestigde Funds Solutions verricht administratiediensten voor beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen, private equity en vastgoedondernemingen. De aandelen Funds Solutions werden gehouden door BK Group. Bron: ABM Financial News

