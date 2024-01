CTP verhuurt ruimte aan Vitesco in Tsjechië Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft 40.000 vierkante meter in Tsjechië verhuurd aan Vitesco Technologies voor een fabriek voor onderdelen van elektrische auto' s. Dit maakte de logistieke vastgoedbeheerder maandag bekend. Het gaat om een tienjarige huurovereenkomst voor ruimte in het CTPark Ostrava Hrušov. Vitesco is een bestaande klant die de afgelopen tien jaar een hightech-onderzoekscentrum gebruikte in het nabijgelegen CTPark Ostrava. Het bedrijf huurt 36.100 vierkante meter magazijnruimte, een kantoor van 1.500 vierkante meter en 2.300 vierkante meter sanitaire ruimte. Vitesco zet hier voor 190 miljoen euro een nieuwe productiefabriek neer met een volautomatisch logistiek centrum. CTP heeft daartoe de ruimte aangepast aan de eisen voor een gecontroleerde productie-omgeving in laboratoriumruimte. De nieuwe fabriek gaat onderdelen maken voor elektrische auto's van de volgende generatie met een hoog niveau van robotisering en automatisering van processen. De fabriek moet eind dit jaar operationeel zijn, met 150 medewerkers, om in 2027 uit te groeien tot 1.000 medewerkers. Het nieuwe CTPark Ostrave Hrušov omvat 92.000 vierkante meter industrieel en logistieke ruimte die geheel verhuurd is aan huurders waaronder Prosperplast, Hyundai Steel en LogFlex. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.