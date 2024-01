Philips bereikt akkoord met FDA Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft een akkoord bereikt met de Amerikaans toezichthouder over de kwestie met de slaapapneu-apparaten in de VS. Dit bleek maandag bij de jaarcijfers van het bedrijf. "Dit geeft duidelijkheid en een roadmap", aldus Philips maandag in een toelichting. Het akkoord dat is bereikt, wordt nu ingediend bij de Amerikaanse rechtbank voor goedkeuring. Bij groen licht geeft dit zicht op een herstel van de betreffende activiteiten. Vanwege de kwestie reserveerde Philips in het vierde kwartaal een bedrag van 363 miljoen euro. In 2024 verwacht Philips dat de kosten ongeveer 100 basispunten zullen vertegenwoordigen. Verdere details volgen als de Amerikaanse rechter akkoord heeft gegeven voor de afspraken tussen Philips en de FDA. Bron: ABM Financial News

