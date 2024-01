AEX start in aanloop naar drukke cijferweek en rentebesluit Fed afwachtend

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich maandag op voor een terughoudende opening. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een fractioneel lagere opening.

Afgelopen week doorbrak de Amsterdamse hoofdindex nog voor het eerst sinds eind 2021 weer de 800 puntengrens, onder aanvoering van de chippers, die een week eerder ook al goed presteerden.

Met een slotstand van 817,74 punten won de AEX op weekbasis 5 procent. Het optimisme in Europa werd afgelopen week gestimuleerd door nieuwe records op Wall Street, waar vooral techaandelen de dienst uitmaakten.

Beleggers in Amsterdam reageerden bovendien positief op de resultaten van zwaargewicht ASML, terwijl overzees de cijfers van onder meer Netflix een warm onthaal kregen. "ASML en Netflix verpletterden de verwachtingen", stelde beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Maar niet alles was rozengeur en maneschijn op de beurzen afgelopen week. Zo kwam Tesla met tegenvallende kwartaalcijfers en vooruitzichten. "We weten natuurlijk allemaal hoe dat komt: de concurrentie uit China neemt toe", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Inflatiecijfers ondersteunden de markt. Met een afkoelende inflatie en een groeivertraging staan de seinen op groen voor een renteverlaging, maar ING denkt wel dat de Fed iets langer zal wachten "om er zeker van te zijn dat ze het zich echt kan veroorloven om te verlagen."

ING verwacht de eerste renteverlaging in de VS in mei. De bank denkt dat de Fed de rente dit jaar in totaal met 150 basispunten zal verlagen.

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,0872 en daarmee licht lager op weekbasis. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 4,14 procent, vrijwel stabiel op weekbasis

WTI-olie werd daarnaast op weekbasis bijna 5 procent duurder, onder meer door een verdere daling van de Amerikaanse olievoorraden en de situatie in het Midden Oosten.

Afgelopen weekend werden er drie Amerikaanse soldaten gedood door een drone-aanval in Jordanië. Washington houdt door Iran gesteunde milities verantwoordelijk. Het is een volgende stap in het oplaaien van de spanningen in de regio.

Aziatische beurzen noteren overwegend in het het groen

De Nikkei index in Tokio koerste vanochtend 0,7 procent hoger naar 35.982 punten, terwijl de beurs in Seoel koploper was met een winst van ruim een procent. De Shanghai Composite gaf daarentegen ruim een half procent prijs.

In Hongkong is het vanochtend over en sluiten voor projectontwikkelaar Evergrande, nadat een rechtbank de stopzetting van de activiteiten beval, op verzoek van buitenlandse obligatiehouders, waardoor kan worden overgegaan tot liquidatie van de bezittingen van de met schulden overladen vastgoedgigant. De handel in het aandeel ligt stil.

Geschat wordt dat de vastgoedreus zucht onder meer dan 300 miljard euro aan schulden, tegenover 220 miljard euro aan bezittingen.

Ondanks overheidsmaatregelen blijft de Chinese vastgoedmarkt onder druk staan. Chinezen vrezen ondertussen voor de waarde van hun woning en dat heeft gevolgen voor de consumptie.

Big tech en Fed

De lawine aan bedrijfscijfers gaat door, met op Beursplein 5 onder andere vanochtend Philips, en later deze week staan KPN, ING, Shell en TomTom op de agenda. Op Wall Street zal de aandacht onder meer uitgaan naar Big Tech, met de rapportages van Alphabet, Microsoft, Amazon en Apple, ofwel de naar beurswaarde gemeten grootste Amerikaanse bedrijven.

Woensdagavond staat daarnaast het rentebesluit van de Federal Reserve op het menu. Volgens de FedWatch Tool van CME rekent 97 procent van de markt op een onveranderde rente, terwijl 3 procent een verlaging met 25 basispunten verwacht.

Voor de vergadering in maart is het spannender. Bijna de helft van de markt denkt dat er dan een renteverlaging volgt.

Vandaag is de bedrijfs- en macro-economische agenda evenwel nog vrijwel leeg.

Bedrijfsnieuws

In het afgelopen kwartaal boekte Philips een omzet van 5,1 miljard euro, beduidend minder dan de 5,4 miljard euro een jaar eerder. Analisten rekenden vooraf op 5,3 miljard euro omzet. Onder de streep restte een bescheiden nettowinst van 38 miljoen euro. De analisten rekenden op een winst van 331 miljoen euro. In het laatste kwartaal van 2022 boekte Philips nog een verlies van 105 miljoen euro.

Ebusco heeft maandag gewaarschuwd voor het doorschuiven van omzet van 2023 naar 2024 en presenteerde ook een extra CEO.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde vrijdag 0,2 procent op 4.886,09 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 38.074,61 punten en de Nasdaq noteerde 0,4 procent lager op 15.450,16 punten.