Flink meer omzet voor Ryanair maar winst verdampt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ryanair heeft in het afgelopen kwartaal de omzet met dubbele cijfers zien stijgen, maar de operationele kosten stegen nog harder. Dit bleek maandag uit de kwartaalcijfers van de Ierse prijsvechter. Ryanair vervoerde in het derde kwartaal 41,4 miljoen passagiers, 7 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Wel daalde de bezettingsgraad met 1 procentpunt tot 92 procent. Zo steeg de omzet van de maatschappij met 17 procent naar 2,7 miljard euro. Echter, de operationele kosten stegen ook met 26 procent, eveneens tot 2,7 miljard euro. Daardoor daalde de winst na belastingen met 93 procent op jaarbasis, van 211 miljoen naar 15 miljoen euro. "De omzetgroei werd teniet gedaan door hogere brandstofkosten", zei de maatschappij in een toelichting. De brandstofrekening steeg afgelopen kwartaal met 320 miljoen euro tot 1,2 miljard euro. Bron: ABM Financial News

