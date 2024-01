Aziatische beurzen noteren overwegend hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen koersten maandagochtend overwegend hoger.

De Nikkei index in Tokio won 0,7 procent op 35.982 punten, terwijl de beurs in Seoel koploper was met een winst van ruim een procent. De Shanghai Composite gaf daarentegen ruim een half procent prijs.

In Hongkong is het vanochtend over en sluiten voor projectontwikkelaar Evergrande, nadat een rechtbank de stopzetting van de activiteiten beval, op verzoek van buitenlandse obligatiehouders, waardoor kan worden overgegaan tot liquidatie van de bezittingen van de met schulden overladen vastgoedgigant. De handel in het aandeel ligt stil.

Geschat wordt dat de vastgoedreus zucht onder meer dan 300 miljard euro aan schulden, tegenover 220 miljard euro aan bezittingen.

Ondanks overheidsmaatregelen blijft de Chinese vastgoedmarkt onder druk staan. Chinezen vrezen ondertussen voor de waarde van hun woning en dat heeft gevolgen voor de consumptie.

De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend ongeveer een half procent hoger. WTI-olie werd vorige week op weekbasis al bijna 5 procent duurder, onder meer door een verdere daling van de Amerikaanse olievoorraden.

Afgelopen weekend zijn er drie Amerikaanse soldaten gedood door een drone-aanval in Jordanië. Washington houdt door Iran gesteunde milities verantwoordelijk. Het is een volgende stap in het oplaaien van de spanningen in de regio.

De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een iets lagere opening in aanloop naar een drukke cijferweek en het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond.