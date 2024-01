Beurzen in opperbeste stemming richting drukke week met cijfers en Fed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De financiële markten doen het ook in 2024 weer goed, na een wat moeilijke start. Kijkend naar de toonaangevendste indices in het Westen, dan vallen een paar zaken op. Beleggers anticiperen op het zogeheten 'goudlokje scenario', ofwel een zachte economische landing, een dalende inflatie en dito rentes. Daarnaast is er de enorme vraag naar de grote technologienamen, waarbij inmiddels slechts 2 procent van de namen in de S&P 500 index al meer dan 30 procent van de indexwaarde vertegenwoordigt. De sectoren waarin deze aandelen vertegenwoordigd noteren al bijna 10 procent hoger dit jaar, terwijl de meeste sectoren dit jaar een negatief resultaat laten zien. Het cijferseizoen is inmiddels ook op de wagen, met de nodige onderlinge verschillen. Maar het seizoen is pas net begonnen en dus nog veel te vroeg voor conclusies, maar de actuele voorkeur van beleggers is duidelijk. Ook gaat het weer beter met de economische data. Hoewel ze niet altijd eenduidig zijn, zal het nog een flinke kluif worden voor de centrale banken om de geanticipeerde rentedalingen door te voeren. Met dit in het achterhoofd is woensdagavond interessant met het rentebesluit van de Federal Reserve op het menu. Volgens de FedWatch Tool van CME rekent 97 procent van de markt op een onveranderde rente, terwijl 3 procent een verlaging met 25 basispunten verwacht. Voor de vergadering in maart is het spannender. Bijna de helft van de markt denkt dat er dan een renteverlaging volgt. Ook zal er aandacht zijn voor de inkoopmanagersindices voor de industrie op donderdag en de ontwikkeling op de Amerikaanse banenmarkt, die tot nu toe boven verwachting blijft presteren. En dat is zo belangrijk voor de Amerikaanse economie, aangezien zo’n 70 procent consument gedreven is. De lawine aan bedrijfscijfers gaat natuurlijk gewoon door. De belangrijkste namen die voorbijkomen: In Nederland staan onder andere Philips, KPN, ING, Shell en Tomtom op de agenda. In België is het nog vrij rustig, maar dat geldt niet voor de rest van Europa en de VS. Cijfers van onder meer Ryanair, Nucor, UPS, General Motors, ManpowerGroup , Pfizer, Alphabet , Microsoft, Starbucks, Novartis, Boeing, Mastercard, Qualcomm, BNP Paribas , Deutsche Bank, Infineon, Roche, Sanofi, Siemens Healthineers, Honeywell, Merck VS, Amazon, Meta, Apple, UniCredit, AbbVie ,Chevron en Exxon Mobil passeren komende week de revue. Kortom een goed gevulde week, die naar alle waarschijnlijkheid de beurzen en individuele aandelen flink in beweging kan zetten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.