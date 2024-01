Positief technieuws helpt AEX boven 800 punten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week flink gestegen en ging voor het eerst sinds eind 2021 weer door de 800 punten, onder aanvoering van de chippers, die een week eerder ook al goed presteerden.

Met een slotstand van 817,74 punten won de AEX op weekbasis 5 procent. Vorige week sloot de hoofdindex op 778,89 punten.

Het optimisme in Europa werd afgelopen week gestimuleerd door nieuwe records op Wall Street, waar vooral techaandelen de dienst uitmaakten.

Beleggers in Amsterdam reageerden positief op de resultaten van zwaargewicht ASML, terwijl overzees de cijfers van Netflix een warm onthaal kregen.

"ASML en Netflix verpletteren de verwachtingen", stelde beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Investment manager Simon Wiersma van ING wees ook op de uitstekende cijfers en vooruitzichten van het Duitse softwarebedrijf SAP.

"Ondanks de rally in de afgelopen maanden, is de waardering van Europese techaandelen nog onder het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar en zijn dus zeker niet duur te noemen: de winsten van de bedrijven zijn nog sterker gestegen dan de koersen."

Maar niet alles was rozengeur en maneschijn op de beurzen afgelopen week. Zo kwam Tesla met tegenvallende kwartaalcijfers en vooruitzichten. "We weten natuurlijk allemaal hoe dat komt: de concurrentie uit China neemt toe", aldus Wiersma.

Volgens Peter Garnry van Saxo Bank wordt 2024 een overgangsjaar voor Tesla. "Aandeelhouders van Tesla moeten zich voorbereiden op meer volatiliteit en mogelijke teleurstellingen in 2024", volgens de aandelenstrateeg.

Positief nieuws kwam er verder uit Azië. Persbureau Bloomberg meldde dat de Chinese autoriteiten overwegen om een stimuleringspakket ter waarde van omgerekend 278 miljard dollar in te zetten, om de Chinese aandelenmarkten te stabiliseren. Ook werden regels voor financiële instellingen versoepeld door de Chinese centrale bank.

Verder was er de nodige aandacht voor het beleid van de centrale banken. Zo kwam de Europese Centrale Bank donderdag met een rentebesluit. Dinsdag had de Bank of Japan zijn beleid al gehandhaafd. Verder handhaafde de Noorse centrale bank de rente, terwijl de Turkse centrale bank die verder verhoogde om de torenhoge inflatie in Turkije te bestrijden.

Conform de verwachting handhaafde de ECB de belangrijkste rentes. In haar toelichting benadrukte voorzitter Christine Lagarde dat er niet gesproken is over renteverlagingen, maar marktanalist Michael Hewson zag toch een lichte dovish verschuiving in de beeldvorming van geen vroegtijdige verlagingen, "hoewel de ECB dit vermoedelijk zou ontkennen."

Volgens Hewson zou een dergelijke verschuiving, waarbij de deur op een kier staat naar een snellere renteverlaging dan in de zomer, te maken kunnen hebben met de slechte inkoopcijfers en tegenvallende Duitse Ifo-index die afgelopen week verschenen.

Volgens Monex Europe is de kans op een renteverlaging in april door de ECB na het rentebesluit gestegen naar ruim 80 procent, "ondanks dat beleidsmakers eerder suggereerden dat dit pas in de zomer zou gebeuren."

Afgelopen week verscheen ook een eerste inschatting voor de Amerikaanse groei in het vierde kwartaal. Het bruto binnenlands product steeg in de laatste drie maanden van 2023 met 3,3 procent. De markt rekende op een groei van 2,0 procent. In het derde kwartaal groeide de Amerikaanse economie met 4,9 procent.

Volgens economen van ING overtroffen de groeicijfers "alle verwachtingen" en lijkt de inflatiestrijd zo goed als gewonnen door de Federal Reserve.

Vrijdagmiddag verscheen de PCE-kerninflatie voor de maand december. Die kwam uit op 2,9 procent, waar 3,0 procent was verwacht. In november noteerde de kerninflatie op 3,2 procent.

"Waar de Fed nu een beetje mee zit, is de onbeantwoorde vraag of de kerninflatie deze trend door kan zetten naar de gewenste 2,0 procent. De loonontwikkeling ligt ondertussen boven inflatieniveau en de Fed sluit niet uit dat deze spiraal er voor zorgt dat er zich een hobbel aftekent rond de 2,5 procent en de daling van de inflatie daar stagneert", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank.

Met een afkoelende inflatie en een groeivertraging, staan de seinen op groen voor een renteverlaging, maar ING denkt dat de Fed iets langer zal wachten "om er zeker van te zijn dat ze het zich echt kan veroorloven om te verlagen."

ING verwacht de eerste renteverlaging in mei. De bank denkt dat de Fed de rente dit jaar in totaal met 150 basispunten zal verlagen.

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,0872 en daarmee licht lager op weekbasis. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 4,14 procent, vrijwel stabiel op weekbasis en de Duitse bund noteerde rond het weekend op 2,30 procent. Dat was 5 basispunten lager dan een week geleden.

WTI-olie werd op weekbasis bijna 5 procent duurder, onder meer door een verdere daling van de Amerikaanse olievoorraden.

Stijgers en dalers

ASML was afgelopen week de duidelijke koploper in de AEX, met een winst van meer dan 16 procent op weekbasis. De fabrikant van halfgeleidermachines ontving in het vierde kwartaal veel meer orders dan de markt had verwacht. Dit jaar stijgt de omzet echter niet, herhaalde het bedrijf. In 2025 wordt wel weer flinke groei verwacht. Analisten reageerden positief en verhoogden hun koersdoelen.

Sectorgenoot ASMI won op weekbasis 5,6 procent en Besi daalde iets meer dan een half procent.

Prosus behaalde bijna 10 procent koerswinst, na een forse stijging van Tencent in Hongkong afgelopen week, waarvan Prosus grootaandeelhouder is. De Chinese National Press and Publication Administration, die toezicht houdt op de game-industrie, heeft afgelopen week een aankondiging om de sector strengere regels op te leggen van de eigen website verwijderd, bleek uit berichtgeving van The South China Morning Post.

Exor was afgelopen week de grootste daler in de hoofdindex, met een verlies van 2,7 procent.

In de AMX deed Allfunds goede zaken, met een plus van ruim 9 procent op weekbasis, nadat persbureau Reuters de overnamefantasie rond Allfunds opnieuw aanwakkerde.

Signify verloor 2,4 procent na het vrijgeven van resultaten. Analisten zagen in de cijfers geen grote verrassingen.

Arcadis moet zijn marge verhogen om het vertrouwen van beleggers te herstellen na een moeilijke periode, stelde Till Huffnagel van Petrus Advisers, dat een belang van 5 procent heeft. Hij zei dat het ingenieursbureau op de goede weg is, maar nu moet leveren. Het aandeel steeg 3,4 procent op weekbasis.

WDP won bijna 3 procent na het openen van de boeken. Volgens analisten waren de cijfers weinig verrassend.

JDE Peet's was de grootste daler, met een verlies van bijna 4 procent. Het aandeel noteerde afgelopen week ex-dividend.

Corbion steeg 22,5 procent en ging daarmee aan kop in de Midkap, na de verkoop van zijn emulgatoractiviteiten voor een meevallende prijs. Volgende week woensdag houdt het bedrijf een beleggersdag.

Fugro werd 10,0 procent duurder. ING verhoogde het koersdoel voor de bodemonderzoeker van 18,50 naar 22,00 euro.

In de AScX steeg PostNL 5,2 procent op weekbasis ondanks een omzetwaarschuwing. Jefferies sprak van een tegenvaller.

Zonder nieuws was Vivoryon afgelopen week de grootste stijger in de Smallcap index, met een plus van ruim 21 procent. Azerion leverde bijna 11 procent in. Avantium verloor ruim 7 procent op weekbasis nadat het bedrijf een claimemissie ter waarde van 50 miljoen euro lanceerde.

NSI won afgelopen week bijna 8 procent. In 2023 stonden de resultaten onder druk. Degroof Petercam wees er wel op dat de vooruitzichten verbeteren.