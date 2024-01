Wall Street neemt gas terug

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag overwegend lager geëindigd. De S&P 500 daalde 0,1 procent op 4.890,97 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent lager op 15.455,36 punten. De Dow Jones index steeg 0,2 procent en scherpte zijn all time high aan tot 38.109,43 punten.

Op weekbasis wonnen de drie indexen terrein, nadat ook de S&P 500 afgelopen week meermaals zijn record scherper zette.

De Nasdaq stond vrijdag onder druk door de koersval van Intel. De chipreus kwam donderdag nabeurs met een tegenvallende outlook voor dit jaar.

Tesla wist vrijdag nauwelijks te herstellen van de koersval van de afgelopen dagen, veroorzaakt door een eveneens teleurstellende verwachting voor 2024. Op weekbasis verloor het aandeel van de fabrikant van elektrische voertuigen bijna 14 procent aan waarde.

Veel aandacht ging vrijdag uit naar de belangrijke PCE-inflatie. De Federal Reserve hanteert deze graadmeter bij het bepalen van het monetaire beleid. Volgende week komt de Fed met zijn rentebesluit, waarbij geen wijzigingen worden verwacht en de markt vooral zal speuren naar hints over wanneer de rente zal worden verlaagd.

In december kwam de PCE-kerninflatie uit op 2,9 procent, waar 3,0 procent was voorzien. In november stond de kerninflatie nog op 3,2 procent.

"Waar de Fed nu een beetje mee zit, is de onbeantwoorde vraag of de kerninflatie deze trend door kan zetten naar de gewenste 2,0 procent. De loonontwikkeling ligt ondertussen boven inflatieniveau en de Fed sluit niet uit dat deze spiraal er voor zorgt dat er zich een hobbel aftekent rond de 2,5 procent en de daling van de inflatie daar stagneert", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdagavond iets hoger op 4,15 procent, terwijl de euro/dollar licht steeg op 1,0859.

WTI-olie werd bij de settlement rond een procent duurder, terwijl de Amerikaanse gasprijs een procent daalde. President Joe Biden heeft vrijdag de goedkeuring van lopende en toekomstige aanvragen voor de export van LNG middels nieuwe projecten opgeschort. Het Amerikaanse ministerie van Energie gaat tijdens deze pauze onderzoek doen naar de economische en milieueffecten van projecten die goedkeuring willen om LNG te exporteren naar Europa en Azië, waar de brandstof erg gewild is.

Op weekbasis steeg de ruwe olieprijs ruim 6 procent. "Geluiden over verdere stimuleringsmaatregelen vanuit China en groter dan verwachte dalingen in de voorraden hebben geholpen om de prijzen naar de hoogste niveaus in twee maanden te duwen", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Daarnaast zijn de spanningen in het Midden-Oosten nooit ver weg, volgens de marktkenner.

Bedrijfsnieuws

Intel sloot zo'n 12 procent lager. Hoewel het concern over het vierde kwartaal beter dan verwachte resultaten rapporteerde, viel de outlook voor het lopende kwartaal tegen. Intel rekent zelfs op een verlies.

American Express won 7 procent. Het creditcardbedrijf behaalde in het vierde kwartaal meer omzet en zag de winst stijgen, maar wel iets minder sterk dan verwacht.

Concurrent Visa profiteerde in het afgelopen kwartaal ook van de veerkrachtige consumentenbestedingen in de Verenigde Staten met beter dan verwachte resultaten tot gevolg. Het aandeel daalde toch bijna 2 procent, omdat analisten niet blij waren met de vertraging in de Amerikaanse betaalvolumes bij Visa.

Colgate-Palmolive boekte het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst en presteerde beter dan verwacht. Het aandeel steeg 2 procent.

Spijkerbroekenfabrikant Levi's wil dit jaar voor 100 miljoen dollar aan kosten besparen en schrapt daarom 10 tot 15 procent van de banen. De outlook voor het lopende boekjaar was onder verwachting. Het aandeel steeg ruim een procent.