AEX hoger gesloten ondanks verlies voor chippers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met winst gesloten, zonder de hulp van de chippers.

De AEX index steeg 0,4 procent tot 817,74 punten, terwijl de AMX een winst van 0,8 procent liet optekenen.

De focus lag vrijdag met name op de Amerikaanse inflatiecijfers. De PCE-kerninflatie, de favoriete inflatiebarometer van de Federal Reserve, daalde van 3,2 procent in november naar 2,9 procent in december. De markt rekende op een daling tot 3,0 procent. De reguliere inflatie kwam uit op 2,6 procent op jaarbasis. Dat was in november ook 2,6 procent.

"Waar de Fed nu een beetje mee zit, is de onbeantwoorde vraag of de kerninflatie deze trend door kan zetten naar de gewenste 2,0 procent. De loonontwikkeling ligt ondertussen boven inflatieniveau en de Fed sluit niet uit dat deze spiraal er voor zorgt dat er zich een hobbel aftekent rond de 2,5 procent en de daling van de inflatie daar stagneert", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag verder bekend dat het consumentenvertrouwen in Duitsland toch weer is gedaald. In Frankrijk is het vertrouwen daarentegen in januari juist sterker opgelopen dan verwacht.

Uit de VS kwam naast inflatiecijfers tevens het nieuws dat de persoonlijke inkomens in december zijn gestegen met 0,3 procent, terwijl de uitgaven stegen met 0,7 procent. De aanstaande woningverkopen stegen in december op jaarbasis met 1,3 procent, maar op maandbasis was er zelfs een stijging van 8,3 procent.

Olie werd vrijdag 0,8 procent duurder.

De euro/dollar noteerde op 1,0866. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0841 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0846 op de borden.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 17 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Unilever met een winst van 2,5 procent. AkzoNobel steeg 1,7 procent en Shell noteerde 1,5 procent hoger.

De halfgeleiders, de afgelopen dagen nog de aanjagers voor de AEX, werden vandaag getroffen door winstnemingen, wellicht ook ingegeven door de tegenvallende outlook van Intel. ASML, ASMI en Besi daalden 1,6 tot 4,1 procent.

In de AMX won Corbion 9,2 procent na de verkoop van zijn emulgatoractiviteiten voor een meevallende prijs. Vopak won daarnaast 3,1 procent. Signify steeg aanvankelijk na publicatie van de kwartaalcijfers, maar moest uiteindelijk toch de weg omlaag bewandelen. Het aandeel koerste 5,2 procent lager. Alfen daalde 1,6 procent.

In de AScX leverde PostNL na een winstwaarschuwing 2,2 procent in. Analisten van Jefferies spraken van een tegenvaller. Azerion werd 5,9 procent goedkoper, maar ForFarmers en Renewi stegen 0,2 en 1,6 procent.

Avantium lanceerde vanochtend een claimemissie om 50 miljoen euro op te halen. Het aandeel daalde met 7,8 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent hoger op 4.903,02 punten. De Dow Jones index steeg 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het groen.