Beursblik: weer winst verwacht bij Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft in het vierde kwartaal van 2023 weer winst geboekt. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus. In het afgelopen kwartaal boekte Philips vermoedelijk een omzet van 5,3 miljard euro, grofweg gelijk aan de 5,4 miljard euro een jaar eerder. De divisie Diagnosis & Treatment droeg met 2,6 miljard euro flink bij aan de omzet, terwijl Connected Care 1,5 miljard euro bijdroeg. De omzet uit Personal Health kwam vermoedelijk uit op 1,1 miljard euro. De groei bij de diagnosetak zal volgens analist Marc Hesselink van ING goed zijn, maar vertraagt aanzienlijk ten opzichte van de groei in de eerste negen maanden van 2023, vanwege een moeilijke vergelijkingsbasis. De margeverbetering zal ook minder zijn, gezien de mix minder gunstig is en Philips meer investeert om de kwaliteit te verhogen.? Op een vergelijkbare basis steeg de omzet van Philips afgelopen kwartaal met 2,6 procent volgens de analisten, waarbij Personal Health een groei zal laten zien van 5,1 procent en Diagnosis & Treatment een plus van 4,5 procent. Bij Connected Care wordt een krimp van 1,1 procent verwacht. De aangepaste EBITA kwam volgens de analisten afgelopen kwartaal uit op 672 miljoen euro tegen 651 miljoen euro een jaar eerder. De bijbehorende marge wordt ingeschat op 12,6 procent. Dat zou iets hoger zijn dan de 12,0 procent in het vierde kwartaal van 2022. Onder de streep restte volgens analisten een winst van 331 miljoen euro. Vorig jaar boekte Philips in het vierde kwartaal nog een verlies van 105 miljoen euro. Analist Marc Hesselink van ING kijkt vooral uit naar de orderinstroom en de outlook voor 2024. Philips heeft tot nog toe de consensusverwachtingen overtroffen in 2023 op het vlak van groei en marge. Tegelijk liep de orderinstroom met 9 procent terug in het derde kwartaal, vanwege de hoge groei in de voorgaande jaren, aldus Hesselink. In absolute getallen blijft het orderboek evenwel goed gevuld, terwijl slechts 40 procent van de omzet afhankelijk is van het orderboek. Voor 2024 verwacht ING een vergelijkbare omzetgroei van 4 procent, waarmee Philips dichter in de buurt komt van de doelstelling op middellange termijn van een groei van 5 procent. ING voorziet voor het lopende jaar bovendien een verbetering van de aangepaste EBITA-marge van 60 basispunten. Dit zou wel beduidend minder zijn dan de verbetering van 3 procentpunt, die voor 2023 wordt verwacht. Hesselink verwacht geen betekenisvolle update over de Respironics-terugroepactie. Eerder liet toezichthouder FDA weten dat er extra testen nodig zijn. Dit levert vertraging op in afronding van de zaak, aldus de analist. Analisten van Deutsche Bank blijven negatief over Philips vanwege de hoge risico’s die verbonden zijn aan de problemen met zijn slaapapneuapparaten. Onder meer het risico op individuele schadeclaims en het nog lopende onderzoek van het Amerikaanse Openbaar Ministerie leiden tot terughoudendheid bij Deutsche.? Wel rekenen de analisten op een "behoorlijk" vierde kwartaal met 3 procent autonome omzetgroei en 12 procent stijging voor de aangepaste EBITA voor Philips. Zij verwachten ook een "solide" outlook voor 2024, met dank aan onder meer een herstel in China. Jaarcijfers Over heel 2023 voorziet de consensus een omzet van 18,4 miljard euro, wat neerkomt op een stijging op vergelijkbare basis van 6,8 procent. De aangepaste EBITA komt uit op 1,9 miljard euro met een marge van 10,5 procent, zo voorzien de analisten. Dit was in 2022 circa 1,3 miljard euro. Onder de streep rest dan vermoedelijk een verlies van 174 miljoen euro tegen een verlies van 1,6 miljard euro een jaar eerder. Philips opent de boeken maandag voorbeurs. ING heeft een Houden advies op Philips en Deutsche Bank hanteert een verkoopadvies. Bron: ABM Financial News

