Update: Wall Street koerst af op licht lagere opening

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een lagere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel 0,2 procent in het rood. De Nasdaq lijkt 0,4 procent in te leveren. Een zwakke outlook van Intel zet druk op de techsector. "Op dit moment lijken de markten ervan overtuigd dat de Fed in maart voor een verrassing zou kunnen zorgen en een vroege renteverlaging zou kunnen doorvoeren in het geval dat de inflatie verdere tekenen van vertraging laat zien", zei marktanalist Michael Hewson van CMC markets. "Dat zou logisch kunnen zijn als de Amerikaanse economie het moeilijk zou hebben, maar de economische cijfers van deze week suggereren duidelijk dat dit niet het geval is. Het gevaar bestaat dat de Fed met een renteverlaging in maart de verwachtingen in de markt over meer verlagingen verder aanjaagt, iets wat de centrale bank met recent commentaren juist wilde voorkomen", voegde hij toe. Voorbeurs werd bekend dat de PCE-kerninflatie, de favoriete inflatiebarometer van de Federal Reserve, daalde van 3,2 procent in november naar 2,9 procent in december. De markt rekende op een daling tot. 3,0 procent. Daarnaast werd bekend dat de persoonlijke inkomens in december zijn gestegen met 0,3 procent, terwijl de uitgaven met 0,7 procent stegen. Later vanmiddag volgen nog de aanstaande woningverkopen. Olie werd vrijdag 1,0 procent goedkoper op 76,55 dollar per vat. De euro/dollar noteerde op 1,0868. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0841 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0846 op de borden. Bedrijfsnieuws Intel noteerde voorbeurs 9,5 procent lager. Hoewel het concern over het vierde kwartaal beter dan verwachte resultaten rapporteerde, viel de outlook voor het lopende kwartaal tegen. Intel rekent zelfs op een verlies. American Express won voorbeurs 2,1 procent. Het creditcardbedrijf behaalde in het vierde kwartaal meer omzet en zag de winst stijgen, maar wel iets minder sterk dan verwacht. Concurrent Visa profiteerde in het afgelopen kwartaal ook van de veerkrachtige consumentenbestedingen in de Verenigde Staten met beter dan verwachte resultaten tot gevolg. Het aandeel daalde voorbeurs 2,8 procent, omdat analisten niet blij waren met de vertraging in de Amerikaanse betaalvolumes bij Visa. Colgate-Palmolive boekte het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst en presteerde beter dan verwacht. Het aandeel steeg voorbeurs 1,0 procent. Spijkerbroekenfabrikant Levi's wil dit jaar voor 100 miljoen dollar aan kosten besparen en schrapt daarom 10 tot 15 procent van de banen. Het aandeel verloor voorbeurs 1,8 procent. Microsoft daalde voorbeurs 0,4 procent. De softwaregigant sloot donderdag voor het eerst boven het marktkapitalisatieniveau van 3 biljoen dollar. Eerder in de week werd dit al intradag gerealiseerd. Tesla noteerde voorbeurs 1,2 procent hoger, nadat het aandeel donderdag nog met 12 procent daalde, de grootste daling sinds 3 januari 2023, nadat de producent van elektrische auto's waarschuwde voor een groeivertraging in 2024. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,5 procent hoger op 4.894,16 punten. De Dow Jones index eindigde 0,6 procent in het groen op 38.049,13 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 15.510,50 punten. Update: om juiste versie bericht te publiceren. Bron: ABM Financial News

