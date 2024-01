Beursblik: Amerikaanse kerninflatie verrast Fed niet

(ABM FN-Dow Jones) Zowel de kerninflatie als de algemene inflatie waren in december gelijk aan de prognoses die de Fed in december deed. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

De Amerikaanse kerninflatie liet in december voor het eerst sinds lange tijd een niveau onder de 3 procent zien. De kerninflatie daalde naar 2,9 procent op jaarbasis. Dat was 3,2 procent in november.

"De Fed ging in december uit van een gemiddelde kerninflatie van 3,2 procent en met de 2,9 procent in december en het kerninflatiecijfer van 3,2 procent in november en van 3,4 procent in oktober komt dat redelijk met elkaar overeen", aldus Marey.

Met 2,9 procent was het cijfer beter dan de verwachting van economen, die vooraf rekenden op 3,0 procent.

"Waar de Fed nu een beetje mee zit, is de onbeantwoorde vraag of de kerninflatie deze trend door kan zetten naar de gewenste 2,0 procent. De loonontwikkeling ligt ondertussen boven inflatieniveau en de Fed sluit niet uit dat deze spiraal er voor zorgt dat er zich een hobbel aftekent rond de 2,5 procent en de daling van de inflatie daar stagneert", aldus Marey.

De euro noteerde vrijdag kort na publicatie van het inflatiecijfer 0,3 procent hoger op 1,0875 dollar.