Beursblik: meevallende verkoopopbrengst voor Corbion

(ABM FN-Dow Jones) De opbrengst van de verkoop van de emulgatoractiviteiten door Corbion aan de Amerikaanse investeerder Kingswood ligt beduidend hoger dan vooraf werd ingeschat. Dit bleek vrijdag uit een analyse van Degroof Petercam. De bank had een opbrengst van 200 miljoen euro in de ramingen staan. Corbion zegt aan de verkoop een opbrengst van 275 miljoen dollar over te houden, omgerekend circa 254 miljoen euro. "Een goede prijs", oordeelde analist Fernand de Boer. Hij verwacht dat er nog meer desinvesteringen zullen volgen. In combinatie met de verkoop van bijvoorbeeld de melkzuurtak en het belang in joint venture met Total op het vlak van PLA, zou Corbion circa 500 miljoen euro in totaal kunnen ophalen, denkt De Boer. Dat zou "een drastische wijziging in de financiële positie" van Corbion betekenen. Het bedrijf zou dan achterblijven met een portefeuille met meer dan 400 applicaties op het vlak van biogebaseerde toepassingen, volgens De Boer de heilige graal in de sector. Degroof Petercam heeft een koopadvies voor Corbion met een koersdoel van 28,00 euro. info@abmfn.nl

