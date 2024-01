Winststijging American Express valt iets tegen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) American Express heeft in het vierde kwartaal meer omzet behaald en de winst zien stijgen, maar wel iets minder sterk dan verwacht. Dat bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van het creditcardbedrijf. De nettowinst van 1,93 miljard dollar lag 23 procent hoger dan de 1,57 miljard dollar een jaar eerder. Per aandeel steeg de winst van 2,07 naar 2,62 dollar, waar analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een winst van 2,64 dollar. Over het gehele boekjaar steeg de winst per aandeel van 9,85 naar 11,21 dollar, een plus van 14 procent. De kwartaalomzet, exclusief rentekosten, steeg met 11 procent van 14,18 naar 15,80 miljard dollar. Dit was minder dan de 16,0 miljard dollar die door analisten werd voorzien. Het creditcardbedrijf nam een voorziening van 1,44 miljard dollar voor verliezen op oninbare leningen. Een jaar eerder werd er 1,03 miljard dollar gereserveerd. De kosten stegen afgelopen kwartaal met 5 procent tot 11,9 miljard dollar. Dividend American Express wil het kwartaaldividend met 17 procent verhogen van 0,60 naar 0,70 dollar. Outlook Het creditcardbedrijf verwacht voor 2024 een winst per aandeel die ligt tussen de 12,65 tot 13,15 op een omzet die naar verwachting 9 tot 11 procent stijgt. Analisten gingen tot nu toe voor 2024 uit van een winst per aandeel van 12,38 dollar. Bron: ABM Financial News

