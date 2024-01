Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger in afwachting van de Amerikaanse kerninflatie over december.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 0,9 procent op 483,70 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 16.947,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 2,0 procent met een stand van 7.614,20 punten. De Britse FTSE steeg 1,1 procent naar 7.612,22 punten.

Met de ECB nog vers in het geheugen stelde vermogensbeheerder Lazard dat de markt inmiddels rekening moet houden met een renteverlaging in juni en niet eerder. "Niettemin schat de markt onterecht de kans op een renteverlaging in april in op 80 procent", aldus Lazard vrijdag in een marktcommentaar.

Voor de kerninflatie van de VS over december gaan kenners uit van 0,2 procent op maandbasis tegen 0,1 procent over een maand eerder. Op jaarbasis komt deze inflatie naar verwachting uit op 3,0 procent tegen 3,2 procent.

Het Duitse consumentenvertrouwen over februari liep onverwacht toch weer een deuk op met een index die verslechterde naar 29,7 negatief van 25,4 negatief over januari. De verwachting was dat het sentiment zou verbeteren naar 24,5 negatief.

Het Franse consumentenvertrouwen over januari kwam uit op 91, meer dan de verwachte 90 en afgezet tegen de 89 zoals deze over december werd gemeten.

Naast de Amerikaanse kerninflatie, bijgesloten bij de inkomens en bestedingen over december, komen in de VS vrijdag ook nog de aanstaande woningverkopen over december naar buiten.

Olie noteerde vrijdag lager. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 1,1 procent in het rood op 76,56 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 81,83 dollar werd betaald, een daling van 0,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0860. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0814 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0841 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Rémy Cointreau heeft de autonome omzet in de afgelopen negen maanden met bijna een kwart zien dalen. Het bedrijf houdt voor dit boekjaar rekening met een autonome omzetdaling van bijna 20 procent. In oktober werd nog rekening gehouden met een krimp van 15 tot 20 procent. Valuta-effecten zullen volgens het bedrijf een negatief effect op de omzet hebben van 50 tot 60 miljoen euro. Rémy Cointreau noteerde 13,9 procent hoger. Sectorgenoot Pernod Ricard dikte 7,2 procent aan.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton is in het afgelopen jaar sterk gegroeid, met bijna al zijn divisies. Dit meldde de Franse producent van luxe-artikelen donderdag nabeurs. LVMH noteerde vrijdag 10,8 procent hoger, Kering 4,6 procent.

WDP heeft in 2023 een sterke winstgroei behaald. WDP steeg 1,8 procent.

Volgens JPMorgan waren de resultaten van Volvo over het vierde kwartaal in orde, maar waren de outlook en orderintake zwak. Volvo noteerde 0,8 procent lager.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

De toonaangevende index S&P 500 steeg donderdag 0,5 procent op 4.894,16 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 38.049,13 punten, ook een nieuw record, en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 15.510,50 punten.