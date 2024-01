Valuta: euro onder druk na ECB

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond de 1,0850 dollar na de toelichting van de ECB op het rentebesluit van donderdag.

"Het had er de schijn van dat de markt voorzitter Christine Lagarde niet helemaal geloofde", aldus valutahandelaar Godard Strengers van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Daarmee lijkt in elk geval een deel van de markt nog altijd rekening te houden met een eerdere renteverlaging dan juni", aldus de handelaar.

De Europese Centrale Bank vindt het nog te vroeg om te praten over renteverlagingen. "De consensus was dat het prematuur is om renteverlagingen te bespreken", zei Lagarde. Volgens de voorzitter is "het desinflatieproces aan de gang" en dat proces moet nog verder vorderen voordat de ECB er vertrouwen in heeft dat de doelstelling van circa 2 procent wordt gehaald.

Lagarde zinspeelde vorige week in Davos op een eerste renteverlaging in de zomer. Donderdag zei de ECB-voorzitter onverminderd achter deze woorden te staan.

Strengers sloot niet uit dat de groei van de Amerikaanse economie over het vierde kwartaal van 2023, die beter uitviel dan verwacht, bijgedragen heeft aan een sterkere dollar.

Voor vandaag zijn alle ogen gericht op de kerninflatie van de VS, waarbij Strengers bij een lager dan verwacht cijfer een verdere stijging van de dollar verwacht.

Voor de kerninflatie van de VS over december gaan economen uit van 0,2 procent op maandbasis tegen 0,1 procent over een maand eerder. Op jaarbasis komt deze inflatie naar verwachting uit op 3,0 procent tegen 3,2 procent.

Het Duitse consumentenvertrouwen over februari liep onverwacht toch weer een deuk op met een index die verslechterde naar 29,7 negatief van 25,4 negatief over januari. De verwachting was dat het sentiment zou verbeteren naar 24,5 negatief.

Het Franse consumentenvertrouwen over januari kwam uit op 91, meer dan de verwachte 90 en afgezet tegen de 89 zoals deze over december werd gemeten.

Naast de Amerikaanse kerninflatie, bijgesloten bij de inkomens en bestedingen over december, komen in de VS vrijdag ook nog de aanstaande woningverkopen over december naar buiten.

De euro noteerde vrijdag vlak op 1,0849 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8529 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent tot 1,2720 dollar.