Beursblik: geen verrassingen bij WDP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: WDP

(ABM FN) WDP heeft over 2023 geen verrassende resultaten laten zien. Dit oordeelde Kepler Cheuvreux vrijdagochtend in een rapport. Zoals verwacht steeg de EPRA-winst met 22,1 procent tot 289 miljoen euro. De EPRA-winst per aandeel kwam uit op 1,40 euro, in lijn met de aangepaste outlook van WDP, zo merkte Kepler op. Het vermoeden van de zakenbank voorafgaand aan de cijfers dat een nieuw meerjarig groeiplan op komst kon zijn, werd door WDP bevestigd. De ambities worden met het #BLEND2027-plan van WDP naar boven herzien in termen van investeringen en de doelstelling voor de EPRA-winst per aandeel. Er wordt nu gemikt op winst per aandeel van 1,70 euro in 2027, circa 1 procent meer dan waar de consensus op mikt. Hoewel dit geen grote afwijking is ten opzichte van de consensusverwachtingen, zal de markt volgens Kepler Cheuvreux de ambities verwelkomen. Kepler Cheuvreux handhaafde het koersdoel van 29 euro op WDP met een Houden advies. Het aandeel WDP koerste vrijdagochtend 0,7 procent hoger op 26,56 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.