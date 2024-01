AEX licht lager van start gegaan, winstnemingen bij chippers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong 0,2 procent lager naar 813,16 punten, terwijl de Midkap 0,3 procent won. Bij de hoofdaandelen gingen de defensieve waarden Ahold, Shell, Unilever en Heineken aan kop met winsten van grofweg anderhalf procent. ABN AMRO en ING stegen 2,2 en 0,5 procent. De halfgeleiders, de afgelopen dagen nog aanjagers voor de AEX, werden nu getroffen door winstnemingen en de tegenvallende outlook van Intel. ASML, ASMI en Besi daalden 3 tot 4 procent. In de AMX won Corbion 7,5 procent na de verkoop van zijn emulgatoractiviteiten voor een meevallende prijs. Vopak won daarnaast 2,1 procent en Signify twee procent, na cijfers van de verlichtingsspecialist. Deze winst van Signify sloeg al vlot om naar verlies. Alfen daalde 2,0 procent. In de AScX verloor PostNL na een omzetwaarschuwing 3,3 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.