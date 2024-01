Veel minder omzet bij Rémy Cointreau Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Rémy Cointreau heeft de omzet in de afgelopen negen maanden met bijna een kwart autonoom zien dalen. Dit maakte de Franse drankenfabrikant vrijdagochtend bekend. De omzet daalde autonoom met 22,7 procent naar 956,6 miljoen euro. De gerapporteerde de omzet daalde zelfs met 26,7 procent. Daar zat een negatief wisselkoerseffect van 4,0 procent in die vooral verband hield met de koers van de Chinese yuan en de Amerikaanse dollar. In het afgelopen derde kwartaal daalde de omzet met 23,5 procent autonoom. Afgezet tegen het derde kwartaal van het boekjaar 2019/2020, het laatste kwartaal voor de uitbraak van de corona-pandemie, steeg de omzet autonoom met 9,1 procent. Rémy Cointreau waarschuwde bij de resultaten over het eerste halfjaar in oktober al voor zwaar weer. Over de eerste zes maanden liep de omzet toen ook al stevig terug. Bij de Cognac-divisie, dat meer dan de helft van de omzet van de groep bepaalt, daalde de omzet in de afgelopen negen maanden autonoom met 31,4 procent. Kostenbesparingen Rémy Cointreau heeft een programma voor kostenbesparingen van 100 miljoen euro lopen, waarvan 25 miljoen euro al is gerealiseerd in de eerste zes maanden. Outlook Remy Cointreau houdt voor dit boekjaar rekening met een autonome omzetdaling van bijna 20 procent. Bij de waarschuwing in oktober vorig jaar hanteerde het bedrijf nog een bandbreedte van 15 tot 20 procent krimp. Valuta-effecten zullen volgens het bedrijf een negatief effect op de omzet hebben van 50 tot 60 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

