AEX start handelsdag vermoedelijk nipt lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een daling van 0,2 procent. Wall Street scherpte donderdagavond de records nog eens aan.

Donderdag steeg de AEX ook voor de zesde handelsdag op rij, waarbij wederom ASML de koersvorming een impuls gaf. De hoofdindex won een procent op 814,87 punten.

"Beleggers zien geen beren meer op de weg", zei analist Corné van Zeijl van Cardano tegen ABM Financial News. Daarbij zijn de meeste bedrijfsresultaten volgens Van Zeijl tot nog toe in orde, "met uitzondering van Tesla".

De AEX profiteerde nog eens extra door de grote blootstelling aan de halfgeleidersector, merkte Van Zeijl op. Dat maakt de AEX gisteren beter presteerde dan de omringende beurzen.

Conform verwachting handhaafde de ECB donderdag de rentes. En volgens voorzitter Christine Lagarde was het de afgelopen dagen nog te vroeg om al te discussiëren over een renteverlaging.

"Voor een renteverlaging in de komende maanden is een ernstige recessie nodig of een scherpe daling van de inflatieverwachtingen voor de langere termijn tot duidelijk onder de 2 procent", aldus econoom Carsten Brzeski van ING.

Wall Street had donderdag aanvankelijk moeite om richting te kiezen, waarbij Tesla woog op het sentiment met een daling van 12 procent na de kwartaalcijfers. De fabrikant van elektrische auto’s waarschuwde woensdag nabeurs onder meer voor een groeivertraging in 2024.

Daar stond onder meer een meevallende eerste inschatting voor de Amerikaanse groei in het vierde kwartaal tegenover. Het bruto binnenlands product steeg in de laatste drie maanden van 2023 met 3,3 procent. De markt rekende op een veel minder sterke groei van 2,0 procent. In het derde kwartaal groeide de Amerikaanse economie nog met 4,9 procent.

De belangrijke PCE-kerninflatie kwam daarnaast voor het tweede kwartaal op rij uit op 2 procent, gelijk aan de doelstelling van de centrale bank. Vanmiddag verschijnt de PCE-inflatie voor de maand december. Hier wordt gerekend op een daling van 3,2 naar 3,0 procent.

Inmiddels staan alle seinen op groen voor een renteverlaging, maar ING denkt dat de Fed iets langer zal wachten "om er zeker van te zijn dat ze het zich echt kan veroorloven om te verlagen."

ING verwacht de eerste renteverlaging in mei. De bank denkt dat de Fed de rente dit jaar in totaal met 150 basispunten zal verlagen.

Richting de slotzoemer wisten de hoofdindices in New York toch weer de weg omhoog te vinden, en zowel de S&P als de Dow sloten met winsten van ongeveer een half procent op de hoogste stand ooit.

Nabeurs gaf chipgigant Intel een tegenvallende outlook af en het aandeel daalde in de elektronische handel maar liefst 11 procent.

Azië verdeeld

De beurzen in Sydney, Shanghai en Seoel winnen vanochtend grofweg een half procent, terwijl de Hang Seng index in Hongkong juist 0,2 procent prijsgeeft. De Nikkei index in Tokio is de negatieve uitschieter met een daling van meer dan een procent.

Bouwers van elektrische auto’s en toeleveranciers voor deze industrie wegen op de koersvorming, net als donderdag, na de waarschuwing van Tesla.

De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend krap een half procent lager, na een stijging van drie procent naar ruim 77 dollar per vat donderdagavond in New York.

Naast de PCE-kerninflatie hebben beleggers vandaag ook oog voor de aanstaande woningverkopen in de VS.

Bedrijfsnieuws

Verlichtingsspecialist Signify behaalde in het vierde kwartaal van 2023 minder omzet, maar wist de marge wel goed op te voeren. "We verwachten dat de uitdagende omstandigheden zullen aanhouden", aldus CEO Rondolat Rondolat. Hij voegde toe dat de marges beschermd zullen worden.

PostNL gaf een waarschuwing af. De genormaliseerde EBIT kwam in 2023 uit op circa 92 miljoen euro. "Dat is conform onze aanvankelijke verwachtingen, maar lager dan het laatst gepubliceerde vooruitzicht", aldus CEO Herna Verhagen.

HAL wil over 2023 een dividend uitkeren van 2,85 euro per aandeel in contanten.

Corbion sloot met de Amerikaanse investeerder Kingswood Capital Management een bindende overeenkomst voor de verkoop van de emulgatoractiviteiten. Met deze transactie is 362 miljoen dollar gemoeid, waar Corbion een netto-opbrengst aan zegt over te houden van circa 275 miljoen dollar.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 0,5 procent naar 4.894,16 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 38.049,13 punten, en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 15.510,50 punten.