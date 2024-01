Corbion verkoopt Amerikaanse emulgatortak aan Kingswood Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft met de Amerikaanse investeerder Kingswood Capital Management een bindende overeenkomst gesloten voor de verkoop van de emulgatoractiviteiten. Dit maakte de Nederlandse leverancier van ingrediëntencomplexen vrijdag voorbeurs bekend. Met deze transactie is 362 miljoen dollar gemoeid, waar Corbion een netto-opbrengst aan zegt over te houden van circa 275 miljoen dollar. Het gaat bij de verkoop onder meer om twee productievestigingen in de VS. Emulgatoren worden gebruikt om het mengproces van meerdere stoffen te vergemakkelijken. Lazard trad bij deze verkoop voor Corbion op als financieel adviseur. Afronding van de verkoop wordt in het tweede kwartaal van dit jaar verwacht. Bron: ABM Financial News

