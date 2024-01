Aziatische beurzen noteren verdeeld Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen lieten vrijdagochtend een verdeeld beeld zien. De beurzen in Sydney, Shanghai en Seoel winnen grofweg een half procent, terwijl de Hang Seng index in Hongkong juist 0,2 procent prijsgeeft. De Nikkei index in Tokio is de negatieve uitschieter met een daling van meer dan een procent en daalde zo tot onder de 35.800 punten. Bouwers van elektrische auto’s en toeleveranciers voor deze industrie wegen op de koersvorming, net als donderdag, nadat Tesla woensdag nabeurs onder meer waarschuwde voor een groeivertraging in 2024. Het aandeel Tesla sloot donderdagavond op Wall Street 12 procent lager. De Amerikaanse olie-future noteerte vanochtend krap een half procent lager, na een stijging van drie procent naar ruim 77 dollar per vat donderdagavond in New York. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een terughoudende opening na de forse winsten eerder deze week. Wall Street scherpte donderdagavond nog records aan. Bron: ABM Financial News

