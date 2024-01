Europese beurzen openen verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een verdeelde opening tegemoet, in aanloop naar de inflatiecijfers vanmiddag uit de VS.

IG voorziet een openingsverlies van 33 punten voor de Duitse DAX en een plus van 49 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 31 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag gedurende de tweede helft van de dag opgekrabbeld na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank en de toelichting van voorzitter Christine Lagarde, met een licht hoger slot tot gevolg.

Conform de verwachting handhaafde de ECB de belangrijkste rentes. In haar toelichting benadrukte Lagarde dat er niet gesproken is over renteverlagingen, maar marktanalist Michael Hewson zag toch een lichte dovish verschuiving in de beeldvorming van geen vroegtijdige verlagingen, "hoewel de ECB dit vermoedelijk zou ontkennen."

Volgens Hewson zou een dergelijke verschuiving, waarbij de deur op een kier staat naar een snellere renteverlaging dan in de zomer, te maken kunnen hebben met de slechte inkoopcijfers van woensdag en de Duitse Ifo-index die donderdagochtend verscheen. Het Duitse ondernemersvertrouwen verzwakte in januari van 86,3 tot 85,2. Er werd gerekend op een stijging naar 86,6.

Econoom Carsten Brzeski van ING wees erop dat de Duitse Ifo index is gedaald tot het laagste niveau sinds 2020 en dat in 2024 opnieuw een recessie dreigt voor de grootste economie van de eurozone.

Ook de Noorse centrale bank handhaafde donderdag de belangrijkste rente, maar de eerste renteverlaging laat vermoedelijk op zich wachten tot het vierde kwartaal, concludeerden analisten van DNB Markets.

De Turkse centrale bank heeft donderdag de rente juist opnieuw verhoogd om de hoge inflatie in Turkije terug te dringen. De rente steeg van 42,5 naar 45,0 procent. In december werd de rente ook al met 250 basispunten verhoogd. De onderliggende trend van de maandelijkse inflatie blijft volgens de centrale bank dalen.

Bedrijfsnieuws

STMicroelectronics behaalde in het vierde kwartaal een lagere omzet, terwijl de marges afnamen. Dit had te maken met een zwakkere groei bij de automotive-tak, terwijl ook de nieuwe orders daalden. Het aandeel daalde met een half procent in Parijs.

Sectorgenoot ASML kreeg een aantal koersdoelverhogingen, na de goed ontvangen cijfers op woensdag. Het aandeel won 4,6 procent in Amsterdam. In Frankfurt sloot Infineon 0,7 procent lager.

Opvallende koersbewegingen waren er verder voor Publicis in de CAC40, dat 3,6 procent won en Adidas in de DAX, dat 5,8 procent steeg. De winst van Adidas kwam er volgens Bloomberg nadat het bedrijf met analisten had gebeld.

Teleperformance was in Parijs verreweg de grootste daler, met een verlies van 6,2 procent.

Ook aandelen van luxemerken als Hermes en Pernod Ricard zaten in de lift op de Franse beurs. Nabeurs meldde LVMH een omzetstijging van 13 procent autonoom in 2023. In Duitsland stonden de aandelen van autofabrikanten juist onder druk.

Nokia kende een zwak einde van 2023 met een omzetdaling van ruim 20 procent en een outlook die volgens Citi Research 5 procent onder de verwachtingen ligt. De EBIT-verwachting komt wel meer overeen met de inschattingen van de markt. Het aandeel steeg desondanks met 11 procent in Helsinki. Analisten wezen op de marge en de kostenbesparingen van Nokia.

Euro STOXX 50 4.582,26 (+0,4%)

STOXX Europe 600 478,53 (+0,3%)

DAX 16.906,92 (+0,1%)

CAC 40 7.464,20 (+0,1%)

FTSE 100 7.529,73 (+0,03%)

SMI 11.209,02 (+0,1%)

AEX 814,87 (+1,0%)

BEL 20 3.632,33 (+0,04%)

FTSE MIB 30.157,80 (-0,6%)

IBEX 35 9.916,60 (-0,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat vrijdag een rode opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger geëindigd, met een nieuw record voor de S&P 500. Ook de Dow bereikte een nieuwe all time high. Halverwege de handelsdag zakten de indexen nog terug, maar op het slot kon toch de vlag uit.

De markten reageerden onder meer op de cijfers van Tesla, die woensdag nabeurs verschenen. De resultaten vielen tegen en de fabrikant van elektrische voertuigen kwam met een waarschuwing voor het lopende jaar.

Volgens Peter Garnry van Saxo Bank wordt 2024 een overgangsjaar voor Tesla, "waarin de groei vertraagt en de brutomarges onder druk staan."

"Aandeelhouders van Tesla moeten zich voorbereiden op meer volatiliteit en mogelijke teleurstellingen in 2024", volgens de aandelenstrateeg van Saxo.

Donderdagmiddag verscheen een eerste inschatting voor de Amerikaanse groei in het vierde kwartaal. Het bruto binnenlands product steeg in de laatste drie maanden van 2023 met 3,3 procent. De markt rekende op een groei van 2,0 procent. In het derde kwartaal groeide de Amerikaanse economie nog met 4,9 procent.

Volgens economen van ING overtroffen de groeicijfers "alle verwachtingen" en lijkt de inflatiestrijd zo goed als gewonnen door de Federal Reserve.

De belangrijke PCE-kerninflatie kwam voor het tweede kwartaal op rij uit op 2 procent, gelijk aan de doelstelling van de centrale bank. Vrijdagmiddag verschijnt de PCE-inflatie voor de maand december. Hier wordt gerekend op een daling van 3,2 tot 3,0 procent.

"De maandelijkse gegevens zullen waarschijnlijk ook bevestigen dat de stijging op maandbasis voor de zesde keer in zeven maanden onder de belangrijke drempel van 0,17 procent is uitgekomen; dat is het percentage dat we over 12 maanden moeten halen om naar 2 procent op jaarbasis te gaan", volgens ING.

Met een afkoelende inflatie en groeivertraging staan de seinen op groen voor een renteverlaging, maar ING denkt dat de Fed iets langer zal wachten "om er zeker van te zijn dat ze het zich echt kan veroorloven om te verlagen."

ING verwacht de eerste renteverlaging in mei. De bank denkt dat de Fed de rente dit jaar in totaal met 150 basispunten zal verlagen.

De wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten stegen met 25.000 stuks naar 214.000 nieuwe aanvragen. Gerekend werd op 199.000 nieuwe aanvragen.

De Chicago Fed National Activity Index is in december toch weer onder de nul gedoken. De index daalde van 0,01 in november naar -0,15 afgelopen maand. De nieuwe orders voor duurzame goederen in de VS lagen in december op hetzelfde niveau als in november.

De WTI-olieprijs steeg donderdag met 3 procent naar ruim 77 dollar per vat, het hoogste niveau in bijna twee maanden. Een daling van de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week gaf de oliemarkten een impuls. Ook verlaagde China de eisen voor banken om de groei aan te jagen, waardoor de stemming rond de Chinese economie verbeterde.

Bedrijfsnieuws

Microsoft schrapt 1.900 banen bij zijn gamingdivisie, voornamelijk bij het onlangs overgenomen Activision Blizzard, maar ook bij Xbox en ZeniMax. Dit meldde techwebsite The Verge donderdag op basis van een interne mail van Phil Spencer, die aan het hoofd staat van het betreffende onderdeel. Het aandeel steeg circa een half procent.

De Federal Trade Commission meldde donderdag dat het de investeringen in kunstmatige intelligentie onderzoekt van grote techbedrijven als Microsoft, Amazon en Google.

Tesla daalde al meer dan 8 procent in de handel nabeurs woensdag, nadat het bedrijf bij de kwartaalcijfers aankondigde dat de groei in 2024 zal vertragen. Donderdag verloor het aandeel nog eens 12 procent.

IBM rapporteerde woensdag nabeurs beter dan verwachte resultaten en ook de outlook beviel de markt. Het aandeel steeg 9,5 procent.

Boeing daalde bijna 6 procent, nadat toezichthouders beperkingen oplegden aan de productie van 737 MAX toestellen. Wel kunnen de vliegtuigen die aan de grond werden gehouden spoedig weer vliegen.

Sherwin-Williams heeft in 2023 de eigen winstverwachting overtroffen, maar is voor 2024 voorzichtiger dan analisten over de winst. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse concurrent van AkzoNobel. Het aandeel steeg toch een procent.

Dow heeft in het vierde kwartaal verlies geboekt, terwijl de omzet minder sterk daalde dan voorzien, dankzij stijgende vraag naar verpakkingen. Vooruitblikkend sprak het chemiebedrijf van positieve signalen in de bouw, automarkt en consumentenelektronica. Het aandeel steeg 3,5 procent.

American Airlines heeft in 2023 een recordomzet geboekt. Het aandeel steeg ruim 10 procent. Comcast steeg ruim 3 procent na het openen van de boeken. In het vierde kwartaal daalde de winst maar wist het mediabedrijf wel een hogere omzet te boeken.

Intel en Visa openden donderdag nabeurs de boeken en wisten in aanloop te stijgen. Intel stelde echter teleur met de outlook en verloor nabeurs 6 procent. Visa wist de verwachtingen te verslaan maar stond nabeurs ook onder druk.

S&P 500 index 4.894,16 (+0,5%)

Dow Jones index 38.049,13 (+0,6%)

Nasdaq Composite 15.510,50 (+0,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag over de brede linie lager.

Nikkei 225 35.738,26 (-1,4%)

Shanghai Composite 2.903,30 (-0,1%)

Hang Seng 16.100,11 (-0,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0841. Donderdagavond noteerde het muntpaar ook op 1,0841.

USD/JPY Yen 147,73

EUR/USD Euro 1,0841

EUR/JPY Yen 160,15

MACRO-AGENDA:

08:00 Consumentenvertrouwen - Februari (Dld)

08:45 Consumentenvertrouwen - Januari (Fra)

14:30 Persoonlijke bestedingen en PCE-inflatie - December (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - December (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Remy Cointreau - Cijfers derde kwartaal (Fra)

13:00 American Express - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Colgate-Palmolive - Cijfers vierde kwartaal (VS)