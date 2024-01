Levi's snijdt in de kosten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Levi Strauss wil dit jaar voor 100 miljoen dollar aan kosten besparen en schrapt daarom 10 tot 15 procent van zijn wereldwijde personeelsbestand. Dit meldde de Amerikaanse spijkerbroekenfabrikant donderdag nabeurs bij de cijfers over het afgelopen kwartaal. Als gevolg van de reorganisatie verwacht het bedrijf een afschrijving van naar schatting 110 miljoen tot 120 miljoen dollar in het lopende eerste kwartaal. In het vierde kwartaal steeg de omzet met 3 procent op jaarbasis naar 1,6 miljard dollar. Hier gingen analisten volgens FactSet uit van een omzet van 1,66 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 0,44 dollar, waar de markt rekende op 0,43 dollar. Voor het lopende boekjaar rekent Levi's op een omzetgroei van 1 tot 3 procent. De aangepaste winst per aandeel van 1,15 tot 1,25 dollar is minder dan de 1,33 dollar die analisten voorspellen. Aandelen van Levi Strauss noteerden donderdag nabeurs licht lager. Bron: ABM Financial News

