Hogere resultaten Visa

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Visa heeft in het afgelopen kwartaal geprofiteerd van de veerkrachtige consumentenbestedingen in de Verenigde Staten met beter dan verwachte resultaten. Dit bleek donderdag nabeurs uit de cijfers van de Amerikaanse kredietverstrekker. CEO Ryan McInerney sprak van een solide start van het jaar. De detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten stegen alleen al in december met 0,6 procent, hoger dan verwacht voor de cruciale feestmaand. En eerder op donderdag toonde de eerste meting van het bruto binnenlands product in de VS in het vierde kwartaal een beter dan verwachte groei van 3,3 procent. In het eerste kwartaal van het lopende boekjaar steeg de aangepaste winst van Visa met 11 procent naar 2,41 dollar per aandeel. Hier rekenden door FactSet geraadpleegde analisten op 2,34 dollar per aandeel. De totale nettowinst verbeterde met 17 procent naar 4,9 miljard dollar, of 2,39 dollar per aandeel. De omzet van Visa steeg met 9 procent op jaarbasis naar 8,6 miljard dollar. Hier ging de markt uit van 8,5 miljard dollar. De betaalvolumes met de creditcards van Visa stegen op jaarbasis met 8 procent, de verwerkte transacties met 9 procent en de zogeheten cross border volumes namen met 16 procent toe in het eerste kwartaal. Het aandeel daalde donderdag in de nabeurshandel met 3 procent. Bron: ABM Financial News

