Olieprijzen stijgen flink

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn donderdag flink gestegen. Bij een settlement van 77,36 dollar werd een vat West Texas Intermediate 3 procent duurder. Ook Brent werd 3 procent duurder ten opzichte van woensdag op 82 dollar per vat.

"De nieuwsstroom is deze week bijna universeel positief voor de olieprijzen en we zien dat de futures voor het eerst in maanden een betekenisvolle rally beginnen in te zetten," zei Tyler Richey van Sevens Report Research.

De oliemarkten bouwden voort op de winsten van woensdag, toen bleek dat de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week zijn gedaald met ruim 9 miljoen vaten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets blijkt de vraag tot nog toe veerkrachtiger dan gedacht, hoewel de scherpe koudegolf in de VS mogelijk een grote rol heeft gespeeld in de forse daling van de olievoorraden.

De olieproductie in de VS blijft ondertussen op recordhoogte, volgens Hewson, waardoor de olieprijzen op korte termijn mogelijk weinig ruimte hebben om verder te stijgen, maar "de economische cijfers laten ook zien dat de Amerikaanse economie veerkrachtiger is dan gedacht", aldus de marktanalist.

Donderdagmiddag verscheen een eerste inschatting voor de Amerikaanse groei in het vierde kwartaal. Het bruto binnenlands product steeg in de laatste drie maanden van 2023 met 3,3 procent. De markt rekende op een groei van 2,0 procent.

Beleggers werden ook iets positiever over China nadat de Chinese centrale bank beloofde de eisen te versoepelen voor de hoeveelheid liquiditeit die financiële instellingen in het land moeten aanhouden. Dit in een poging de economische groei te stimuleren.