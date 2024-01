Europese beurzen krabbelen op na rentebesluit ECB

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdagmiddag opgekrabbeld na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank en de toelichting van voorzitter Christine Lagarde. De Stoxx Europe 600 index sloot uiteindelijk 0,3 procent hoger op 478,53 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,1 procent op 16.906,92 punten. De Franse CAC 40 sloot ook 0,1 procent in de plus bij een stand van 7.464,20 punten. De Britse FTSE sloot onveranderd op 7.529,73 punten.

Conform de verwachting handhaafde de ECB donderdag de belangrijkste rentes. In haar toelichting benadrukte Lagarde dat er niet gesproken is over renteverlagingen, maar marktanalist Michael Hewson zag toch een lichte dovish verschuiving in de beeldvorming van geen vroegtijdige verlagingen, "hoewel de ECB dit vermoedelijk zou ontkennen."

Volgens Hewson zou een dergelijke verschuiving, waarbij de deur op een kier staat naar een snellere renteverlaging dan in de zomer, te maken kunnen hebben met de slechte inkoopcijfers van woensdag en de Duitse Ifo-index die donderdagochtend verscheen. Het Duitse ondernemersvertrouwen verzwakte in januari van 86,3 tot 85,2. Er werd gerekend op een stijging naar 86,6.

Econoom Carsten Brzeski van ING wees erop dat de Duitse Ifo index is gedaald tot het laagste niveau sinds 2020 en dat in 2024 opnieuw een recessie dreigt voor de grootste economie van de eurozone.

Ook de Noorse centrale bank handhaafde donderdag de belangrijkste rente, maar de eerste renteverlaging laat vermoedelijk op zich wachten tot het vierde kwartaal, concludeerden analisten van DNB Markets.

De Turkse centrale bank heeft donderdag de rente juist opnieuw verhoogd om de hoge inflatie in Turkije terug te dringen. De rente steeg van 42,5 naar 45,0 procent. In december werd de rente ook al met 250 basispunten verhoogd. De onderliggende trend van de maandelijkse inflatie blijft volgens de centrale bank dalen.

De euro/dollar daalde tot 1,0835 na het rentebesluit van de ECB. De Duitse tienjaarsrente daalde licht. WTI-olie werd 1,5 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

STMicroelectronics behaalde in het vierde kwartaal een lagere omzet, terwijl de marges afnamen. Dit had te maken met een zwakkere groei bij de automotive-tak, terwijl ook de nieuwe orders daalden. Het aandeel daalde met een half procent in Parijs.

Sectorgenoot ASML kreeg een aantal koersdoelverhogingen, na de goed ontvangen cijfers op woensdag. Het aandeel won 4,6 procent in Amsterdam. In Frankfurt sloot Infineon 0,7 procent lager.

Opvallende koersbewegingen waren er verder voor Publicis in de CAC40, dat 3,6 procent won en Adidas in de DAX, dat 5,8 procent steeg. De winst van Adidas kwam er volgens Bloomberg nadat het bedrijf met analisten had gebeld.

Teleperformance was in Parijs verreweg de grootste daler, met een verlies van 6,2 procent.

Ook aandelen van luxemerken als Hermes en Pernod Ricard zaten in de lift op de Franse beurs. Nabeurs meldde LVMH een omzetstijging van 13 procent autonoom in 2023. In Duitsland stonden de aandelen van autofabrikanten juist onder druk.

Nokia kende een zwak einde van 2023 met een omzetdaling van ruim 20 procent en een outlook die volgens Citi Research 5 procent onder de verwachtingen ligt. De EBIT-verwachting komt wel meer overeen met de inschattingen van de markt. Het aandeel steeg desondanks met 11 procent in Helsinki. Analisten wezen op de marge en de kostenbesparingen van Nokia.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot tot een half procent in het groen.