Sterke groei LVMH

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton is in het afgelopen jaar sterk gegroeid, met bijna al zijn divisies. Dit meldde de Franse producent van luxe-artikelen donderdag nabeurs. In 2023 kwam de omzet uit op 86,2 miljard euro, goed voor een autonome groei van 13 procent op jaarbasis. "Alle segmenten rapporteerden een sterke autonome omzetgroei, met uitzondering van Wines & Spirits, dat te maken had met een moeilijke vergelijkingsbasis en hoge voorraden”, aldus LVMH. De regio's Europa, Japan en de rest van Azië realiseerden een autonome groei met dubbele cijfers. In het vierde kwartaal bedroeg de autonome omzetgroei van het gehele bedrijf 10 procent. Onder de streep bleef een winst over van 15,2 miljard euro, een stijging op jaarbasis van 8 procent. De operationele marge was stabiel ten opzichte van 2022. Vooruitkijkend heeft LVMH er vertrouwen in dat het bedrijf in 2024 kan blijven groeien, ondanks dat het geopolitieke en macro-economische klimaat onzeker blijft. LVMH stelt over 2023 een dividend voor van 13,00 euro per aandeel. Daarvan is reeds 5,50 euro uitgekeerd, waardoor er in april nog een slotdividend volgt van 7,50 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

