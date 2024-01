ASML zet AEX nog hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is ook donderdag weer hoger gesloten dankzij de hulp van ASML, waardoor de index nog verder boven de 800 punten uitkwam. De AEX steeg een procent naar 814,87 punten. "Beleggers zien geen beren meer op de weg", zei analist Corné van Zeijl van Cardano tegen ABM Financial News. Daarbij zijn de meeste bedrijfsresultaten volgens Van Zeijl tot nog toe in orde, "met uitzondering van Tesla". De AEX profiteert nog eens extra door de grote blootstelling aan de halfgeleidersector, merkte Van Zeijl op. "Dat maakt de AEX een witte raaf vandaag." Het was een drukke dag, met veel macrocijfers en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Conform verwachting handhaafde de ECB de rentes. En volgens voorzitter Christine Lagarde was het de afgelopen dagen nog te vroeg om al te discussiëren over een renteverlaging. "Voor een renteverlaging in de komende maanden is een ernstige recessie nodig of een scherpe daling van de inflatieverwachtingen voor de langere termijn tot duidelijk onder de 2 procent", aldus econoom Carsten Brzeski van ING. Verder bleek de Duitse Ifo index onverwacht gedaald en daarmee dreigt ook in 2024 een recessie voor de grootste economie van de eurozone, zei Brzeski. De cijfers uit de VS waren wat dat betreft beter. De groei van de Amerikaanse economie vertraagde afgelopen kwartaal, maar veel minder sterk dan gevreesd. En volgens ING biedt dit de Fed ruimte om de rente te gaan verlagen, aangezien de strijd tegen de inflatie inmiddels wel gewonnen lijkt. De euro/dollar daalde na het rentebesluit en de groeicijfers naar 1,0835. Ook de Amerikaanse tienjaarsrente daalde, maar de Duitse Bund steeg. Olie werd door de meevallende groeicijfers in de VS 1,5 procent duurder. Maar ook Chinese maatregelen om de economie te stimuleren droegen bij aan deze prijsstijging. Stijgers en dalers In de AEX blonk indexzwaargewicht ASML opnieuw uit, nadat het aandeel woensdag al bijna 10 procent steeg na goed ontvangen kwartaalcijfers. Na een serie koersdoelverhogingen steeg het aandeel vandaag nog eens 4,6 procent. ASMI en Besi wonnen 1,2 procent. DSM-Firmenich won 4,3 procent. Vermoedelijk kon het aandeel meeliften op de cijfers van Givaudan. Aegon en Adyen leverden 1,4 en 3,0 procent in. In de AMX won Corbion 2,9 procent. Air France-KLM steeg 1,1 procent. Alfen verloor 2,7 procent, ondanks een nieuwe opdracht. En de oliedienstverleners Vopak en SBM Offshore daalden 2,4 en 3,7 procent. SBM presenteerde woensdagavond een nieuwe CEO. ING roemde de vertrekkende topman, die volgens de bank goed werk heeft verricht in de afgelopen 12 jaar. Bij de smallcaps steeg Vivoryon 5,3 procent en NSI won 6,5 procent. Voorbeurs kwam NSI met cijfers. Die vielen volgens Berenberg wat tegen, maar Degroof Petercam merkte op dat de vooruitzichten verbeteren. NSI kondigde dankzij de verkoop van Laanderpoort aan dat het voor 20 miljoen euro aan eigen aandelen gaat inkopen. Fastned eindigde onderaan in de AScX met een verlies van 3,3. Wall Street Aan het einde van de Amsterdamse handelsdag noteerden de Amerikaanse beurzen tot circa een half procent in het groen. Bron: ABM Financial News

