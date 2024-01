Media: Microsoft schrapt 1.900 banen bij gamingdivisie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Microsoft schrapt 1.900 banen bij zijn gamingdivisie, voornamelijk bij het onlangs overgenomen Activision Blizzard, maar ook bij Xbox en ZeniMax. Dit meldde techwebsite The Verge donderdag op basis van een interne mail van Phil Spencer, die aan het hoofd staat van het betreffende onderdeel. Het aantal banen dat verdwijnt is omgerekend 8 procent van al het personeel bij de divisie, zo'n 22.000. "In 2024 willen het management van Microsoft Gaming en Activision Blizzard een strategie en een operationeel plan opstellen met een houdbare kostenstructuur die onze groei ondersteunt. Samen hebben we prioriteiten gesteld, overlap in kaart gebracht en ervoor gezorgd dat we allemaal op één lijn zitten wat betreft de beste groeikansen”, citeerde The Verge de mail van Spencer. "Vooruitkijkend zullen we blijven investeren in segmenten die ons bedrijf laten groeien en onze strategie ondersteunen om meer games naar meer spelers over de hele wereld te brengen", aldus Spencer. Naast de ontslagen zal ook bestuursvoorzitter van Activision Blizzard, Mike Ybarra, het bedrijf verlaten, meldde hij op zijn social media. Een nieuwe topman wordt volgens The Verge volgende week benoemd. Het aandeel Microsoft noteerde donderdag tot een procent hoger. Bron: ABM Financial News

