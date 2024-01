Beursblik: renteverlaging ECB niet voor juni Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank zit nog niet in de positie om de rente snel te verlagen. Dit concludeerde ING na het rentebesluit van de ECB donderdag, waarbij de belangrijkste rentes werden gehandhaafd. "Voor een renteverlaging in de komende maanden is een ernstige recessie nodig of een scherpe daling van de inflatieverwachtingen voor de langere termijn tot duidelijk onder de 2 procent", aldus econoom Carsten Brzeski. Zolang de werkelijke inflatie dichter bij 3 procent dan bij 2 procent blijft, zal de ECB eventuele renteverlagingen niet overwegen, verwacht ING, dat de eerste verlaging niet voor juni van dit jaar verwacht. Bron: ABM Financial News

