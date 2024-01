ECB praat nog niet over renteverlagingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ECB

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank vindt het nog te vroeg om te praten over renteverlagingen. Dit zei de voorzitter van de centrale bank, Christine Lagarde, donderdag in een toelichting op het rentebesluit, waarin de belangrijkste rentes werden gehandhaafd. Daardoor bleef de basisrente staan op 4,50 procent, de marginale beleningsfaciliteit op 4,75 procent en de depositofaciliteit op 4,00 procent. "De consensus was dat het prematuur is om renteverlagingen te bespreken", zei Lagarde over de vergadering van woensdag en donderdag. Volgens de voorzitter is "het desflatieproces aan het werk" en moet dat proces nog verder vorderen voordat de ECB er vertrouwen in heeft dat de doelstelling van circa 2 procent wordt gehaald. Lagarde zinspeelde vorige week in Davos op een eerste renteverlaging in de zomer. Donderdag zei de ECB-voorzitter dat ze achter deze woorden staat. De ECB benadrukte donderdag opnieuw dat men een "op data gebaseerde" aanpak blijft hanteren bij het bepalen van het beleid. Lagarde wees onder meer naar de nieuwe economische prognoses die begin maart worden gepresenteerd bij het volgende rentebesluit, die een grote hoeveelheid informatie bevatten. Dat zou volgens econoom Carsten Brzeski van ING "iets meer richting kunnen geven aan mogelijke volgende stappen." Op korte termijn houdt de economische zwakte vermoedelijk aan, maar er zijn een aantal indicatoren dat de groei mogelijk later weer aantrekt, zei Lagarde. Verder zal de inflatie naar verwachting verder afkoelen, maar vormen de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en in het bijzonder rond de Rode Zee, een risico voor de prijsontwikkeling. Belangrijk voor het monetaire beleid van de ECB blijft de ontwikkeling van de lonen. Volgens Lagarde neemt de loondruk af en hoopt de ECB dat loonsverhogingen bij bedrijven worden geabsorbeerd door winstmarges. Lagarde ging donderdag verder in op recente berichtgeving dat medewerkers van de ECB ontevreden zouden zijn met haar leiderschap. Lagarde wees juist op de grote tevredenheid onder het personeel, gebaseerd op recente enquêtes. "Een politiek antwoord", vond marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De euro/dollar daalde tijdens de persconferentie van Lagarde met 0,3 procent tot 1,0858. Bron: ABM Financial News

