Wall Street hoger van start na meevallend groeicijfer

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet, nadat de economische groei in het vierde kwartaal minder sterk bleek te zijn vertraagd dan was gevreesd. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor de opening 0,4 procent hoger. De Nasdaq lijkt 0,5 procent hoger van start te gaan. De economische groei vertraagde van 4,9 procent in het derde kwartaal naar 3,3 procent in het vierde kwartaal. Dit wijst op een relatief zachte landing, vergeleken met de verwachting van een vertraging tot 2,0 procent groei. Verder bleek voorbeurs dat de orders voor duurzame goederen in december een pas op de plaats maakten, na een stijging met 5,5 procent in november. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering zat vorige week in de lift, met een toename van 25.000 tot 214.000, waar men een cijfer van 199.000 had voorspeld. De Chicago Fed-index liet een beperkte groeivertraging zien in december, na een stabiel cijfer van nagenoeg nul in november. Voorbeurs bleek ook dat de Europese Centrale Bank de rente ongemoeid heeft gelaten bij zijn laatste monetaire beleidsvergadering. Er was ook niets anders verwacht in de markt. De olieprijs steeg donderdag. WTI-olie voor levering in maart werd 1,5 procent duurder op 76,19 dollar per vat en Brent steeg 1,3 procent tot 81,10 dollar. Een daling van de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week speelde een rol. Ook verlaagde China de eisen voor banken, waardoor de stemming rond de Chinese economische groei verbeterde. De euro/dollar noteerde op 1,0868. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0896 op de borden. Bedrijfsnieuws Kwartaalcijfers waren er voorbeurs van Dow Inc. De chemieproducent boekte verlies maar toonde zich hoopvol dat de vraag in het nieuwe jaar niet in alle segmenten blijft dalen. De vraag naar verpakkingen en speciale plastics groeide afgelopen kwartaal en in de bouw, autobranche en consumentenelektronica zijn er positieve signalen in het nieuwe jaar. Het aandeel stond voorbeurs 1,7 procent hoger. American Airlines boekte vorig jaar een recordomzet van 53 miljard dollar, hoewel deze in het vierde kwartaal wel licht daalde, tot 13,1 miljard dollar. De winst kelderde zelfs van 803 miljoen tot 19 miljoen dollar in het afgelopen kwartaal. Het aandeel koerst op een openingwinst van 4,7 procent. Ook Comcast boekte minder winst, hoewel de omzet steeg. Er kwamen 310.000 mobiele aansluitingen bij voor het telecombedrijf, maar het aantal klanten voor breedbandinternet daalde met 34.000. Het aandeel lijkt 0,8 procent lager te starten. Sherwin-Williams, een sectorgenoot van AkzoNobel, overtrof de eigen winstverwachting, met een daling van 386 miljoen naar 356 miljoen dollar. Wel was het bedrijf voorzichtiger over 2024 dan analisten zijn. Het aandeel koerste voorbeurs 2,7 procent lager. Boeing daalde 2,6 procent in de handel voorbeurs, nadat toezichthouders beperkingen oplegden aan de productie van 737 MAX toestellen, maar de weg vrijmaakten voor vliegtuigen die aan de grond werden gehouden om het luchtruim weer te kiezen. Tesla verloor 8,7 procent voorbeurs, nadat het bedrijf bij de kwartaalcijfers woensdagavond aankondigde dat de groei in 2024 zal vertragen. Jefferies voorziet een neerwaartse bijstelling van de consensusverwachtingen voor zowel 2024 als 2025. Chinese fabrikanten van elektrische auto' s stonden ook lager na de sombere berichten van Tesla, die zouden wijzen op een vertragende vraag in China. Nio verloor 5 procent in Hongkong. Mijnbouwreus BHP verlegt volgens anonieme bronnen bijna al zijn vrachtvervoer van Azie naar Europa om de Rode Zee te vermijden. Ook Shell, BP en Qatar Energy kondigden dit al aan. Slotstanden Wall Street sloot woensdag verdeeld. De S&P 500 sloot 0,1 procent hoger op 4.868,55 punten. De Dow Jones daalde met 0,3 procent tot 37,806,39 punten en technologiebeurs Nasdaq wist 0,4 procent bij te schrijven op 15.481,92 punten. Bron: ABM Financial News

