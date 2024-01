ECB laat rente ongemoeid Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft donderdag de rente onveranderd gelaten. Dit bleek uit het rentebesluit van de centrale bank. "Afgezien van een opwaarts basiseffect van de energieprijzen op de totale inflatie, heeft de dalende tendens van de onderliggende inflatie zich doorgezet. De eerdere renteverhogingen blijven krachtig doorwerken in de financieringsvoorwaarden", zei de ECB in een toelichting. Dit betekent dat de basisrente blijft staan op 4,50 procent, de marginale beleningsfaciliteit op 4,75 procent en de depositofaciliteit op 4,00 procent. "De toekomstige besluiten van de Raad van Bestuur zullen ervoor zorgen dat de beleidsrentes zo lang als nodig worden vastgesteld op een niveau dat restrictief genoeg is", zei de centrale bank verder. Daarbij blijft de ECB een "op data gebaseerde" aanpak hanteren. De markt hield ook geen rekening met een aanpassing en kijkt vooral uit naar de toelichting door voorzitter Christine Lagarde later vanmiddag. Beleggers zullen vooral uitkijken naar eventuele hints op een eerste renteverlaging. De markt rekent op een eerste verlaging in april, maar dat is volgens de ECB te vroeg. Lagarde zinspeelde vorige week in Davos op een eerste renteverlaging in juni. De euro/dollar noteerde rond het besluit licht hoger op 1,0893. Bron: ABM Financial News

