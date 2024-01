Beursblik: Bank of America verhoogt koersdoel ASML Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koersdoel voor ASML verhoogd van 760 naar 904 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een rapport van de Amerikaanse bank. ASML kwam woensdag met de cijfers over het vierde kwartaal en vooral de enorme orderinstroom van 9,2 miljard euro viel afgelopen kwartaal op. Dit was aanleiding voor Bank of America om de omzettaxatie voor 2024 met 3 procent te verhogen. Wel ging de verwachting voor de brutomarge iets omlaag en daardoor werden de winsttaxaties voor dit jaar met bijna 5 procent teruggeschroefd. In 2025 zal de omzet stijgen naar 36,3 miljard euro, denkt de bank. De outlook van ASML zelf luidt 30 tot 40 miljard euro. "Het vertrouwen in 2025 stijgt", aldus analist Didier Scemama, die ASML op de favorietenlijst van de bank houdt. Bron: ABM Financial News

