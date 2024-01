Dow hoopvol na kwartaalverlies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Dow Inc

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse chemiebedrijf Dow Inc. heeft in het vierde kwartaal verlies geboekt, terwijl de omzet minder sterk daalde dan voorzien, dankzij stijgende vraag naar verpakkingen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het bedrijf. Vooruitblikkend sprak het bedrijf van positieve signalen in de bouw, automarkt en consumentenelektronica. Het nettoverlies bedroeg afgelopen kwartaal 105 miljoen dollar, tegen een nettowinst van 613 miljoen dollar een jaar eerder. Per aandeel was dit een daling van 0,85 positief naar 0,15 dollar negatief. De aangepaste winst per aandeel was echter 0,43 dollar, wat iets beter was dan de analistenverwachting van 0,40 dollar. Een last voor risicoverlaging van de pensioenen werd hierin niet meegenomen. De omzet daalde op jaarbasis van 11,9 miljard naar 10,6 miljard dollar. Deze daling was al voorzien want de analistenconsensus stond op 10,4 miljard dollar. De daling vond plaats in alle segmenten door een tragere macro-economische activiteit. Prijsstijgingen en volumegroei bij verpakkingen en speciale plastics werden tenietgedaan door een lagere vraag naar performance materials en coatings. "Het volume bij verpakkingen en speciale plastics steeg op jaarbasis 3 procent, geleid door een sterkere vraag naar verpakkingen, vooral in de VS, Canada en Latijns-Amerika", aldus Dow. Bij de tak Industrial Intermediates & Infrastructure daalde de omzet het hardst, met 19 procent, vooral doordat de lokale prijzen met 17 procent daalden. Het volume daalde 2 procent door een beperkte beschikbaarheid van voorraden. In een vooruitblik sprak CEO Jim Fitterling van dynamische marktomstandigheden. "We verwachten zwakte in de vraag naar industriële en duurzame goederen in het eerste kwartaal, maar wij zijn bemoedigd door vroege positieve signalen in terreinen zoals bouw, auto' s en consumentenelektronica." Woensdag gaf rivaal DuPont de Nemours een winstwaarschuwing en de verwachting dat de zwakkere vraag ook in het nieuwe jaar zal aanhouden. Bron: ABM Financial News

