Futures Wall Street wijzen omhoog

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een bescheiden hogere opening tegemoet, in afwachting van een economisch groeicijfer voor het vierde kwartaal. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,1 procent hoger. De Nasdaq lijkt 0,2 procent hoger van start te gaan. Economen rekenen voor vanmiddag op een groei van het Amerikaanse bruto binnenlandse product in het vierde kwartaal van 2,0 procent. Verder staan de wekelijkse steunaanvragen op de agenda, net als de orders voor duurzame goederen en de Chicago Fed index. De olieprijs steeg donderdag. WTI-olie voor levering in maart werd 1,5 procent duurder op 76,19 dollar per vat en Brent steeg 1,3 procent tot 81,07 dollar. Een daling van de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week speelde een rol. Ook verlaagde China de eisen voor banken om de groei aan te jagen, waardoor de stemming rond de Chinese economie verbeterde. De euro/dollar noteerde op 1,0889. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0896 op de borden. Bedrijfsnieuws Boeing daalde 2,7 procent, nadat toezichthouders beperkingen oplegden aan de productie van 737 MAX toestellen, maar de weg vrijmaakten voor vliegtuigen die aan de grond werden gehouden om het luchtruim weer te kiezen. Tesla daalde meer dan 8 procent in de handel nabeurs woensdag, nadat het bedrijf bij de kwartaalcijfers aankondigde dat de groei in 2024 zal vertragen. Chinese fabrikanten van elektrische auto' s stonden ook lager na de sombere berichten van Tesla, die zouden wijzen op een vertragende vraag in China. Nio verloor 5 procent in Hongkong. Mijnbouwreus BHP verlegt volgens anonieme bronnen bijna al zijn vrachtvervoer van Azie naar Europa om de Rode Zee te vermijden. Ook Shell, BP en Qatar Energy kondigden dit al aan. Slotstanden Wall Street sloot woensdag verdeeld. De S&P 500 sloot 0,1 procent hoger op 4.868,55 punten. De Dow Jones daalde met 0,3 procent tot 37,806,39 punten en technologiebeurs Nasdaq wist 0,4 procent bij te schrijven op 15.481,92 punten. Bron: ABM Financial News

