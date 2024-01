Minder winst bij Comcast

(ABM FN-Dow Jones) Comcast heeft in het vierde kwartaal minder winst geboekt, terwijl de omzet steeg. Dit bleek donderdagmiddag uit cijfers van het Amerikaanse telecombedrijf.

De aangepaste nettowinst bedroeg afgelopen kwartaal 3,41 miljard dollar, of 0,84 dollar per aandeel, tegen 3,52 miljard dollar, of 0,82 dollar per aandeel een jaar eerder. De verwachting lag op 0,79 dollar per aandeel.

Op niet-aangepaste basis bedroeg de winst 3,26 miljard dollar tegen 3,02 miljard dollar een jaar eerder.

Het aantal klanten voor breedbandinternet daalde met 34.000. Comcast kreeg er over de verslagperiode 310.000 mobiele aansluitingen bij.

De omzet bedroeg krap 31,3 miljard dollar tegen 30,6 miljard een jaar eerder.

De vrije kasstroom steeg met 28,5 procent tot circa 1,7 miljard dollar.

Er werd in het vierde kwartaal voor in totaal 4,7 miljard dollar aan de aandeelhouder uitgekeerd in de vorm van dividend en via de inkoop van aandelen. In heel 2023 ging er 15,8 miljard dollar terug naar aandeelhouders.

Het aandeel gaat donderdag naar verwachting 2,7 procent hoger openen.