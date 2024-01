American Airlines boekt recordomzet

(ABM FN-Dow Jones) American Airlines heeft in 2023 een recordomzet geboekt. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij.

In het vierde kwartaal daalde de omzet met een procent tot 13,1 miljard dollar. Desondanks wist American Airlines daarmee over heel 2023 een recordomzet van bijna 53 miljard dollar te boeken. Een jaar eerder bedroeg de omzet nog krap 49 miljard dollar.

De winst liep in het vierde kwartaal wel fors terug van 803 miljoen tot 19 miljoen dollar. American Airlines wees onder meer op 173 miljoen dollar aan bijzondere, maar eenmalige posten.

Over heel het jaar was er wel een winststijging tot 822 miljoen dollar. In 2022 was dat nog 127 miljoen dollar.

CEO Robert Isom sprak van "buitengewoon sterke prestaties" in 2023. De topman zegt dat de maatschappij goed gepositioneerd is voor de toekomst.

Er werden in het afgelopen jaar bijna 2 miljoen vluchten uitgevoerd met een gemiddelde beladingsgraad van 83,5 procent. Er was sprake van het laagste aantal vluchtannuleringen sinds de fusie in 2013.

Het sterke momentum hield volgens American Airlines aan tijdens de vakantieperiode.

De schulden werden in het vierde kwartaal teruggebracht met meer dan 500 miljoen dollar en met 3,2 miljard dollar in heel 2023. Daarmee heeft het bedrijf inmiddels circa 75 procent van zijn doelstelling bereikt om de schuld tegen eind 2025 terug te brengen met 15 miljard dollar. Sinds medio 2021 wist de maatschappij de schulden terug te dringen met 11,4 miljard dollar.

American eindigde het jaar met 10,4 miljard dollar aan eigen middelen.

Outlook

American verwacht voor het eerste, lopende kwartaal een aangepast verlies per aandeel van 0,15 tot 0,35 dollar. In heel 2024 moet de aangepaste winst per aandeel uitkomen tussen de 2,25 en 3,25 dollar.