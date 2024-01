Alfen aan de slag voor Vasa Vind Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft een contract getekend met Vasa Vind voor de levering van het eerste batterijopslagsysteem voor een Zweeds windmolenpark. Dit meldde Alfen donderdag. Alfen zal het systeem zowel ontwikkelen, bouwen, installeren als onderhouden. Het 20MW TheBattery Elements systeem moet eind dit jaar geleverd en operationeel zijn. Financiële details deelde Alfen niet. Bron: ABM Financial News

