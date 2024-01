Turkse centrale bank verhoogt rente opnieuw Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Turkse centrale bank heeft de rente opnieuw verhoogd om de hoge inflatie terug te dringen. Dit maakte het monetaire beleidsorgaan van Turkije donderdagmiddag bekend. De rente werd verhoogd van 42,5 naar 45,0 procent. In december werd de rente ook al met 250 basispunten verhoogd. Bij de drie rentebesluiten daarvoor ging de rente met 5 procentpunten omhoog. De bank gaf donderdag aan dat de inflatie in december in overeenstemming met de verwachtingen opliep, maar wel binnen de meeste recente verwachtingen van de bank bleef. De onderliggende trend van de maandelijkse inflatie blijft volgens de bank dalen. Bron: ABM Financial News

