Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager in afwachting van het rentebesluit van de ECB en het commentaar daarbij. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een min van 0,3 procent op 476,70 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,4 procent naar 16.829,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,3 procent met een stand van 7.432,67 punten. De Britse FTSE daalde 0,2 procent naar 7.516,57 punten. De verwachting is dat de ECB vandaag de rente ongemoeid laat. Volgens Mizuho Bank ligt de economie van de eurozone er zwak bij, waardoor de ECB zich gedwongen zal voelen spoedig met een renteverlaging te komen. "Wij zien wel dat de financiële omstandigheden de afgelopen maanden wat zijn verbeterd", aldus Mozuho Bank in een korte voorbeschouwing. Het Franse ondernemersvertrouwen over januari kwam uit op 98, onveranderd ten opzichte van een maand eerder. De Duitse ondernemers hadden deze maand volgens het onderzoeksinstituut Ifo onverwacht minder vertrouwen met een index die daalde van 86,3 naar 85,2. De verwachting lag op een stijging naar 86,6. Vanmiddag volgen in de VS de steunaanvragen, economische groeicijfers over het vierde kwartaal, de orders voor duurzame goederen, naast de Fed-index voor de regio Chicago in december en de verkopen van nieuwe woningen over dezelfde maand. Olie noteerde donderdag hoger. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 1,5 procent in het groen op 76,25 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 81,15 dollar werd betaald, een stijging van 1,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0893. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0885 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0896 op de borden. Bedrijfsnieuws RS Group maakte over het derde kwartaal een omzetdaling van 10 procent bekend. Dat was lager dan verwacht. Zakenbank Jefferies zag de distributeur van industriële en elektrische producten een voorzichtige outlook afgeven. RS Group noteerde 3,9 procent lager. STMicroelectronics heeft in het vierde kwartaal de omzet en marges zien dalen, door zwakkere groei bij de automotive-tak, terwijl ook de nieuwe orders daalden. De koers noteerde 2,6 procent lager. ASML kreeg de nodige koersdoelverhogingen te verwerken, na cijfers op woensdag. ASML noteerde 0,9 procent hoger. Nokia kende een zwak einde van 2023 met een omzetdaling van ruim 20 procent met een omzetoutlook die volgens Citi Research 5 procent onder de verwachtingen ligt. De EBIT-outlook komt meer overeen met de verwachting in de markt. Nokia noteerde evenwel 7,4 procent hoger. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen. De S&P 500 sloot woensdag 0,1 procent hoger op 4.868,55 punten. De Dow Jones-index daalde 0,3 procent tot 37,806,39 punten en technologiebeurs Nasdaq wist 0,4 procent bij te schrijven op 15.481,92 punten. info@abmfn.nl

