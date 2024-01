Valuta: euro in de wachtkamer

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag onder de 1,09 dollar in afwachting van het rentebesluit door de ECB en het commentaar daarop.

"De markt gaat er nu vanuit dat de ECB tot en met maart niets met de rente doet", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Voor april lijkt volgens de berekeningen van Bloomberg een deel van de markt al wel een renteverlaging in te prijzen en voor juni is vrijwel de hele markt er zeker van dat de ECB de rente omlaag brengt. Dat betekent dat een minderheid er vanuit gaat dat in juni de rente met 50 basispunten is verlaagd", aldus Van der Meer.

Na de ECB en de toelichting van voorzitter Christine Lagarde verschuift de aandacht van de markt naar de inflatiedata van de VS over december, die voor vrijdag op de rol staan.

Het Franse ondernemersvertrouwen over januari kwam uit op 98, onveranderd ten opzichte van een maand eerder.

De Duitse ondernemers hadden deze maand volgens het onderzoeksinstituut Ifo onverwacht minder vertrouwen met een index die daalde van 86,3 naar 85,2. De verwachting lag op een stijging naar 86,6.

Vandaag gaat dus alle aandacht uit naar de ECB, die voorafgegaan wordt door het rentebesluit van de centrale bank van Turkije. Vanmiddag volgen in de VS de steunaanvragen, economische groeicijfers over het vierde kwartaal, de orders voor duurzame goederen, naast de Fed-index voor de regio Chicago in december en de verkopen van nieuwe woningen over dezelfde maand.

De euro koerste donderdag 0,1 procent hoger op 1,0896 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8561 Britse pond. Het Britse pond noteerde vlak op 1,2727 dollar.