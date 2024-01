Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel Basic-Fit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het koersdoel voor Basic-Fit verhoogd van 32,00 naar 33,00 euro bij handhaving van het Accumuleren advies. Dit bleek donderdag uit een rapport. Analisten van KBC verhoogden de EBITDA-verwachtingen voor 2024 en 2025 met 1 en 4 procent na de grote overname van RSG in Spanje. KBC denkt dat de margedruk door de inflatie de komende jaren verder zal afnemen, dankzij hogere inkomsten per lidmaatschap. Ook blijft het groeiverhaal voor de lange termijn overtuigend, aldus de analisten, terwijl op korte termijn de goedkeuring van de RSG-deal en het herstel van de ledenaanwas de waardering ondersteunen. Een goedkeuring van de Spaanse deal wordt in het eerste kwartaal verwacht. Het aandeel Basic-Fit koerste donderdag fractioneel lager op 26,78 euro. Bron: ABM Financial News

