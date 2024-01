Beursblik: UBS verhoogt koersdoel ASML Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft donderdag het koersdoel voor ASML verhoogd van 785,00 naar 880,00 euro met een herhaling van het koopadvies. Dit bleek uit een analistenrapport van de Zwitserse bank. De analisten wezen op de orderinstroom van 9,2 miljard euro, een record. "Dat ondersteunt de toekomstige groei", aldus UBS. En met 5,6 miljard euro aan orders voor EUV, zou dat de zorgen voor 2024 en 2025 moeten wegnemen, vulden de analisten aan. Dat biedt ook wat opwaarts potentieel voor 2025, "vooral omdat TSMC nog flink moet bestellen met het oog op de capaciteitsuitbreidingen van volgend jaar". Analisten en de markt zijn volgens UBS nog wat te voorzichtig ten aanzien van de toekomst. ASML is volgens UBS betrokken bij alle grote vernieuwende projecten. "Er is geen alternatief voor ASML." En dit zal zich vertalen in nieuwe orders. Het aandeel ASML noteerde donderdag 0,7 procent hoger op 781,50 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.