Beursblik: resultaten NSI vallen iets tegen

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft in 2023 ietwat teleurstellende resultaten geboekt. Dit oordeelde analist Kai Klose van Berenberg donderdag in een rapport. Berenberg mikte onder meer op een EPRA-winst per aandeel van 2,04 euro, terwijl dit uiteindelijk 2,01 euro werd. Dit had volgens Klose te maken met hogere onderhoudskosten. De ontwikkeling van de onderliggende brutohuren noemde de analist positief. Bovendien liep de leegstand wat terug. Wel wees Klose op een flinke afwaardering van de portefeuille van 17 procent op jaarbasis, vanwege de hogere rentes. Als gevolg daalde de intrinsieke waarde van het aandeel met 20 procent. Berenberg verwelkomde het besluit van NSI om een concrete outlook voor 2024 af te geven. NSI mikt op een EPRA-winst per aandeel van 1,85 tot 2,00 euro. Berenberg mikte op 2,03 euro. Berenberg ziet, net als NSI, kansen om kantoorpanden te moderniseren en Klose is van mening dat NSI voldoende middelen heeft om dit te doen. Berenberg heeft een koopadvies op NSI met een koersdoel van 24,00 euro. Bron: ABM Financial News

