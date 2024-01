Beursblik: vertrekkend CEO Chabas verbeterde SBM Offshore Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) Bruno Chabas heeft het goed gedaan in de afgelopen 12 jaar als CEO van SBM Offshore en de keuze voor operationeel directeur Oivid Tangen als zijn opvolger is de juiste. Dat stelde analist Quirijn Mulder van ING naar aanleiding van het aangekondigde vertrek van de topman. Diens voornaamste taak was om de omkopingszaken, die van voor zijn tijd dateerden, af te handelen. Uiteindelijk betaalde het bedrijf meer dan 800 miljoen dollar aan boetes. Ook stond Chabas voor de taak om de resultaten en balans te verbeteren. Naast enkele rampzalige projecten, Deep Panuke en YME, die honderden miljoen euro' s kostten, was het belangrijk dat Chabas begreep dat drijvende olieplatforms voor meer dan 180.000 vaten olie en de bijbehorende apparatuur niet op tweedehands schepen konden worden gebouwd, en het bedrijf geheel focuste op de nieuwbouw van FPSO's. Dit leidde tot grote opdrachten van Exxon in Guyana en Petrobras in Brazilië voor in totaal zeven FPSO's voor een bedrag van naar schatting 10 miljard dollar. Tangen komt aan het roer op een moment dat het bedrijf in veel betere conditie is dan in 2012, aldus ING. Maar ook hij staat voor uitdagingen, zoals meer opdrachten bij Petrobras binnenhalen. Daarnaast zal Tangen kritiek van beleggers en de maatschappij tegemoet kunnen zien, dat zijn bedrijf ertoe bijdraagt dat er nog vele jaren fossiele brandstoffen kunnen worden gewonnen. Een CO2-neutrale toekomst zit er voor SBM Offshore immers niet in, besluit Mulder. ING heeft een koopadvies en een koersdoel van 17,50 euro voor SBM Offshore. Het aandeel stond donderdag 1,8 procent lager op 12,31 euro. Bron: ABM Financial News

