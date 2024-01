Beursbik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel ASML Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het koersdoel voor ASML verhoogd van 840,00 naar 880,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek uit een rapport van analist Michael Roeg. "De toon tijdens de toelichting op de outlook voor 2024 en 2025 was positief", aldus Roeg. De analist vond dat de cijfers over het vierde kwartaal de risico's voor 2025 wegnamen. ASML rekent voor 2024 op een vergelijkbare omzet als in 2023, maar merkte op dat dit wel een conservatieve vooruitblik is. Er zijn namelijk wat positieve signalen zichtbaar, aldus ASML. Hoewel een herstel in 2025 wordt voorzien, sluit Roeg niet uit dat een stukje daarvan misschien al zichtbaar wordt in de tweede helft van dit jaar. Aangezien er een herstel in 2025 volgt, zouden de orders dit eerste halfjaar al ingeschoten moeten worden bij ASML, aangezien de doorlooptijd 12 tot 18 maanden is, aldus Roeg. "En het vierde kwartaal was een goede start", betoogde de analist, wijzend op de 9,2 miljard euro aan orders die ASML ontving. Het aandeel ASML steeg donderdag met een procent naar 783,50 euro. Bron: ABM Financial News

