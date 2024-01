Beursblik: KBC verkiest Azelis boven IMCD Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het advies voor IMCD verlaagd van Accumuleren naar Houden, maar blijft onverminderd positief over sectorgenoot Azelis. Dit bleek donderdag uit een rapport. Voor beide aandelen werd het koersdoel verlaagd. Voor Voor Azelis ging het koersdoel van 28,40 naar 26,40 en voor IMCD van 144,00 naar 140,00 euro. KBC merkte op dat strategische overnames door Azelis vermoedelijk plaatsvinden tegen een hoger dan verwachte waardering. En vanwege de aanhoudende zwakte in de eindmarkt daalden ook de winstverwachtingen voor het vierde kwartaal. "Hoewel er geen onmiddellijke triggers zijn om de koers hoger te zetten, blijft het onderliggende bedrijfsmodel robuust", aldus KBC. De bank herhaalde het koopadvies voor Azelis. KBC stelde dat IMCD een hogere waarderingspremie heeft dan Azelis en dat is volgens analisten niet houdbaar. "Hoewel de sterkere balans en aandeelhoudersstructuur van IMCD een premie rechtvaardigen, laat de margedynamiek in Azië-Pacific zien dat een korting ook gerechtvaardigd is", aldus KBC. Bovendien werden de taxaties voor 2023 door KBC neerwaarts bijgesteld vanwege de aanhoudende zwakte, met name in Azië-Pacific en Noord- en Zuid-Amerika. Bron: ABM Financial News

